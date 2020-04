Guvernul are in vedere propuneri de masuri de sustinere a IMM-urilor

Discutiile au fost legate de: masuri fiscale pentru mentinerea locurilor de munca si sustinerea industriilor afectate, propuneri de programe de finantare pentru IMM-uri din fonduri guvernamentale si fonduri UE, masuri de creditare, masuri specifice pentru digitalizare. La dezbatere au participat reprezentanti ai celor patru medii esentiale pentru inovare si schimbare: mediul public, mediul de afaceri, mediul universitar si mediul asociativ.La dezbaterea initiata de Ingenius Hub, prin fondatoarea Rodica Lupu, au participat secretarii de stat Daniela Nicolescu si Liviu Rogojinaru, de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Svetlana Gombos, director AMPOC, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Tanase Stamule, consilier pe probleme economice al premierului, precum si 50 de reprezentanti ai mediului de afaceri, ai patronatelor, ai profesiilor liberale, ai mediului universitar si ONG-urilor, cum ar fi CNIPMMR, CONAF, UGIR, ANAT, RBL, Asociatia Hotelierilor, CRE, Asociatia Clusterelor, ADAF, Camere de Comert, Universitatea de Vest si Universitatea Valahia, comunitatile Pro Afaceri Brasov, Antreprenor in Romania, Uprisers si Viata de freelancer, lideri de opinie de marca precum prof. Dr. Ovidiu Nicolescu, Gabriel Biris sau Dan Stefan si, nu in ultimul rand, antreprenori si experti in diferite domenii."Cred ca este necesar mai mult decat oricand sa ne ascultam unii pe altii, sa avem rabdare sa gasim punctele comune si masurile care sunt benefice tuturor, nu doar unora. Este incurajator faptul ca reprezentantii guvernului au disponibilitate pentru dialog. Ramane sa lucram impreuna, toti cei care putem sa o facem, pentru a gasi rapid solutii optime, fara sa adancim dezechilibre deja existente in economia noastra si fara sa compromitem nici echilibrul pe termen lung prin masuri iresponsabile.Avem asteptari mari de la acest demers, pentru ca am avut bucuria sa avem parteneri constructivi, care au si viziune, dar si spirit de echipa. Am reusit sa generam un dialog deschis, civilizat si in spirit de cooperare cu ajutorul partenerilor care ni s-au alaturat atat in reteaua Ingenius Net, de un an incoace, dar si acum, in contextul campaniei noastre.Ne-am propus un obiectiv important: sa democratizam dialogul social, sa facem astfel incat sa fie auzite vocile micilor antreprenori, ale profesionistilor liberali, ale freelancer-ilor, ale celor care rareori au prilejul sa isi comunice problemele si ideile la un nivel la care sa poata avea impact. Invit pe toti cei care doresc sa se implice, sa adauge propuneri la documentul deschis si colaborativ pe care il punem la dispozitie. Sa fie aceasta lucrarea colectiva a noastra, a tuturor", a precizat Rodica Lupu, fondatoare Ingenius Hub."Ministerul Economiei apreciaza atat invitatia la dialog cu partenerii din mediul economic, cat si demersul de cercetare aplicata care a stat la baza masurilor propuse aici. Suntem deschisi la propunerile dumneavoastra si chiar va incurajam sa ne transmiteti toate ideile astfel incat deciziile pe care le vom lua sa fie ancorate in realitate. Totodata, as dori sa lansez un indemn la responsabilitate sociala, in perioada care urmeaza. Stiu ca e o perioada dificila pentru noi toti, dar trebuie sa fim prevazatori si dupa incheierea starii de urgenta si sa incercam sa ramanem mai mult acasa", a adaugat Liviu Rogojinaru, secretar de stat MEEMA, in cadrul intalnirii.In baza rezultatelor partiale obtinute in cadrul campaniei "Construim impreuna #ViataDupaCOVID19", Ingenius Hub a agregat un set de masuri economice pe care le-a propus partenerilor sai de dialog ca punct de plecare pentru elaborarea unui memorandum adresat Guvernului.