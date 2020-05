FNGCIMM: IMM INVEST Romania reprezinta prioritatea noastra numarul 1

Intalnirea a avut ca scop discutarea si clarificarea unor aspecte punctuale ridicate de catre finantatori, pentru ca procesele de analiza atat la FNGCIMM cat si la creditori sa se desfasoare cat mai eficient, iar aprobarea finantarii garantate, solicitata de fiecare antreprenor sa se obtina intr-un timp cat mai scurt.Intalnirea a fost extrem de utila pentru toate partile implicate si speram ca principiile discutate si clarificarile aduse sa contribuie la reglajul fin si la fluidizarea proceselor de analiza si aprobare.Aducem in atentia publica, cateva dintre aspectele importante puse in discutie de catre finantatori asupra carora FNGCIMM doreste sa comunice public pozitie sa:1. Referitor la IMM urile care pot beneficia de finantari garantate de stat in cadrul ProgramuluiIn conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si cu precizarile din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitati IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, sunt eligibile IMM-urile care nu se aflau in dificultate financiara la data de 31.12.2019, dar care, s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.Referitor la structura garantiilor colaterale ce trebuiesc constituite de IMM-uri, facem urmatoarele precizari: pentru accesarea unui credit in cadrul programului este obligatoriu constituirea de catre IMM a urmatoarelor tipuri de garantii: ipoteca legala mobiliara asupra universalitatii de bunuri mobile sau imobile si ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit finantatoare.In cazul creditelor pentru capital de lucru, unde nu este necesara acoperirea cu garantii in proportie de 100% din valoarea creditului, nu se mai solicita alte garantii.In cazul creditelor pentru investitii, in plus, se mai solicita si constituirea ipotecii legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate din credit, astfel incat, impreuna cu garantia de stat, creditul sa fie acoperit in proportie de cel putin 100%.In urma intalnirii s-au facut pasi importanti in sensul clarificarii aspectelor procedurale de acordare a finantarilor garantate, iar aceste intalniri vor continua si pe viitor, pentru a ramane conectati la nevoile reale ale antreprenorilor si pentru a consolida relatia economica intre IMM-uri, partenerii bancari si FNGCIMM, care trebuie sa devina accesibila si pe alte produse de finantare -garantare, altele decat cele disponibile prin programul IMM INVEST.In incheiere facem un scurt sumar a programului IMM INVEST, la data de 14.05, ora 11.00: 96.240 de cereri se afla inregistrate in aplicatia www.imminvest.ro, din care 48.712, reprezentand peste 52% din total cereri au fost transmise catre cele 22 de banci partenere in program. In urma analizei de solvabilitate a bancilor conform normelor interne de creditare, finantatorii au aprobat credite de investitii sau pentru capital de lucru pentru un numar de 12 IMM -uri. Un numar de 319 solicitari de creditare au primit refuz din partea bancilor, urmand ca aceste companii sa isi exercite dreptul oferit de programul IMM INVEST de a aplica pentru finantare la finantator participant in program.