Cum pierdem bani din cauza fricii, atunci cand vrem sa castigam

Prima latura are denumirea de FOMO (Fear Of Missing Out - teama de a rata o oportunitate), aceasta nu este neaparat la fel de periculoasa precum cea de-a doua latura a fricii in investitii, dar tot te poate face sa pierzi bani.Legat de teama pura de a pierde bani, multimiliardarul Warren Buffet avea un citat de care toti cei care intra in investitii ar trebui sa tina cont: "Bursa este un dispozitiv pentru transferul banilor de la cei nerabdatori la cei rabdatori" (orig. - "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.").Asa ca, odata ce ai investit in anumite actiuni sau criptomonede, si vezi ca pretul acestora scade, iar valoarea portofoliului tau se duce in jos, nu face prostia sa vinzi pentru ca vei pierde bani.De aici si celalalt material de zilele trecute, niciodata nu investi mai mult decat iti permiti sa pierzi. Bursa nu este un loc pentru orice investitor slab de inima. In timp, daca ai rabdare, iti vei capata si "sangele rece" de care ai nevoie pentru a face investitii riscante, dar cu cap. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.