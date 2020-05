Ce urmeaza dupa somajul tehnic asigurat de stat. Multe dintre IMM-uri, in zona de risc maxim

Analiza Sierra Quadrant:

In absenta capitalului de lucru si pe fondul scaderii semnificative a cererii, multe dintre companii si-ar putea inchide activitatea si vor recurge la disponibilizari de personal, estimeaza analistii de la Sierra Quadrant, care considera ca planul de sustinere a economiei, pregatit de autoritati, va fi unul esential pentru evitarea unei adevarate pandemii economice.Dupa ce, in 2019, numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu peste 20%, la 6.524 de cazuri, de la 8.304 in 2018, perspectivele S2 2020 nu se anunta deloc promitatoare.Dupa ce, potrivit estimarilor, peste 150.000 de firme si-au suspendat sau inchis activitatea, urmare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, iar peste 1,2 milioane de angajati au fost trimisi in somaj tehnic sau disponibilizati, expertii estimeaza ca numarul noilor insolvente ar putea atinge in 2020 pragul de 10.000 de dosare.,,In vizor se afla cele aproape 150.000 de companii (28% din totalul firmelor active) care inregistrau deja pierderi financiare la finalul lui 2019. Aceste firme, cele mai multe din comert, servicii, HORECA, industria prelucratoare si transporturi, care angajeaza 850.000 de salariati (21% din totalul angajatilor din sectorul privat), s-au aflat in prima linie, fiind primele care au suspendat sau inchis activitatea'', arata analiza Sierra Quadrant.Potrivit expertilor, odata cu stoparea programului de sustinere financiara a somajului tehnic, multe dintre companiile din sectorul IMM-urilor, considerate in prezent,, asimptomatice'', se vor afla intr-o situatie de risc.,,Intr-o economie extrem de fragila, cum este cea romaneasca, cu peste 90% dintre firme slab capitalizate, odata ce vor fi ridicate subventiile pentru somajul tehnic, este posibil ca multe companii sa isi suspende activitatea sau sa declare insolventa din lipsa de capital si pe fondul scaderii acute a cererii. Cum doar foarte putine companii sunt cu adevarat bancabile si pot accesa creditele din programul IMM Invest, pentru restul va urma o perioada in care vor trebui sa ia decizii dure, dar necesare, pentru supravietuirea business-ului'', afirma Ovidiu Neascu, asociat coordonator al Sierra Quadrant.,,Profilul firmei cu risc de insolventa arata ca cele mai multe societati din servicii, turism si comert pot rezista financiar intre 2-3 luni. Dupa aceasta perioada, chiar si cu sustinerea oferita de stat in cadrul programului de somaj tehnic, insolventa va deveni principala solutie de protectie economica pentru multe dintre companii'', afirma specialistii.In 2019, numarul dosarelor noi de insolventa a fost de 6.384, mai mic cu 22% fata de anul anterior, situandu-se la minimul ultimului deceniu. Cele mai multe insolvente au fost in sectorul comertului cu ridicata si distributie, acestea fiind urmate de constructii si comertul cu amanuntul.In primele trei luni din 2020, datele ONRC indica un numar de 1320 de cazuri noi de insolventa, fata de 1509 in perioada similara din 2019.Esential, dupa incetarea somajului tehnic asigurat din fonduri publice, spun specialistii, va fi sprijinul statului, in sensul unei infuzii semnificative de capital in economie si a relaxarii fiscalitatii pe piata de munca.,,Speram ca programul de sustinere pregatit de autoritati sa se plieze pe realitatea economica si sa ofere solutii concrete pentru sectorul IMM. O alternativa la somajul tehnic ar trebui sa fie o forma mixta de ajutor de stat pentru firmele care isi mentin angajatii in campul muncii, insotita de o reducere a taxelor pentru mentinerea de catre companii a salariilor la nivelul dinaintea crizei.Fara un program coerent de sustinere a companiilor, este foarte probabil ca multe dintre IMM-urile din Romania sa nu reuseasca sa ajunga in toamna, in contextul in care si consumul se anunta la un nivel redus, urmare a scaderii puternice a puterii de cumparare'', arata analiza Sierra Quadrant.Potrivit companiei, firmele care iau in calcul insolventa ca solutie pentru a se proteja in fata consecintelor crizei pot apela la o procedura mai eficienta -concordatul preventiv.Concordatul preventiv este mai avantajos decat insolventa pentru ca permite acoperirea in timp cat mai scurt si in proportie cat mai mare a datoriilor acumulate, cu scopul evitarii procedurilor de faliment.In plus, debitorul poate cere judecatorului sindic suspendarea provizorie a executarilor silite urmand ca acestea sa se suspende de drept din momentul comunicarii hotararii de constatare a concordatului catre creditorii semnatari, suspendarea curgerii dobanzilor, penalitatilor si a cheltuielilor aferente creditorilor concordatari."Evitarea insolventei elimina si dezavantajul defavorizarii companiei in piata in care activeaza, care ar duce la o scadere a incasarilor acestuia si, pe cale de consecinta, a capacitatii de acoperire a creantelor. Un alt avantaj pentru creditori este ca procedura suspenda curgerea termenului de prescriptie a dreptului de a solicita executarea silita, prin semnarea acordului de concordat, astfel incat creditorul semnatar nu risca sa piarda posibilitatea de a valorifica titlul executoriu detinut impotriva debitorului", a mai declarat Ovidiu Neacsu.Sierra Quadrant avertiza, in luna ianuarie, ca anul 2020 va trebui sa fie anul reorganizarii business-ului in Romania.Cresterea economica impredictibila, bazata in mare parte pe consum, deprecierea monedei nationale, evolutia inflatiei, fragilitatea financiara a multor companii si optimismul ireal al multor antreprenori in privinta incasarilor in conditiile unui blocaj financiar in crestere erau vazute de experti printre principalele motive pentru care oamenii de afaceri trebuie sa isi reconfigureze business-urile.Nori negrii asupra economiei s-au adunat, din pacate, mai repede decat se estima, iar shut-down-ul determinat de pandemia de coronavirus a dus necesitatea masurilor de reorganizare in zona de urgenta de gradul zero.Potrivit expertilor, ajustarea planurilor pentru al doilea semestru din 2020 trebuie sa plece de la reevaluarea conditiilor economice. Analiza performantei partenerilor trebuie sa fie in prim-plan, alaturi de deblocarea banilor din active non-core business, precum terenuri, depozite, spatii comerciale, autovehicule sau echipamente pentru functii secundare.,,Companiile, indiferent de marime, trebuie sa isi monitorizeze mai atent numerarul si cheltuielile si sa incerce sa reduca durata medie de incasare a creantelor, care sa fie transpusa proportional catre scaderea termenelor de plata a furnizorilor'', afirma Ovidiu Neacsu.Gestionarea optima a numerarului, eliberarea sumelor suplimentare din bilant, in general reechilibrarea costurilor pe baza previziunilor revizuite ale veniturilor alaturi de reconsiderarea investitiilor vor ajuta cel mai bine companiile, indiferent de cat dureaza epidemia.,,Reducerea maturitatii contractelor cu partenerii de afaceri si corelarea costurilor aferente cu volumul de activitate si indicatorii de performanta variabila ai furnizorului reprezinta elemente esentiale ale politicii de evitare a coronacrizei economice'', a mai spus oficialul Sierra Quadrant.Intr-o perioada in care blocajul financiar a crescut semnificativ, expertii spun ca asigurarea unei linii de finantare bancara poate fi o solutie optima in caz de probleme de cash-flow.O solutie ar fi, potrivit Sierra Quadrant, si dezvoltarea unei legislatii care sa impuna o disciplina financiara pentru achitarea facturilor: contracte cu titlu executoriu si termene de plata reglementate legal pe care sa le respecte toti agentii economici dar si statul, principalul rau-platnic din economie.In cei peste 23 de ani de activitate, Sierra Quadrant a devenit una dintre cele mai importante companii de profil din Romania, fiind specializata in lucrari de administrare si lichidare complexe, cu un ridicat grad de dificultate, caracterizate prin patrimoniu mare si diversificat, prin multitudinea problemelor legale care trebuie solutionate, concomitent cu procedura de insolventa: bilant de mediu, substante periculoase in proprietate, servituti neclare si litigii legate de patrimoniu, etc.Printre dosarele semnificative gestionate in prezent de Sierra Quadrant se afla Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), CET SA Bacau, Letea SA Bacau, Servicii Energetice Moldova SA, Donau Chem, Compania de Navigatie Fluviala Giurgiu NAV S.A., Teleferic SA, Rombet SA si GA-PRO-CHEMICALS S.A.