Mai putin de 5% dintre IMM-uri au inregistrat cresteri in perioada pandemiei

Scutirea de taxe pe o perioada de 3 luni pentru toate intreprinderile care au mentinut si continua sa mentina integral locurile de munca;

Crearea unei proceduri simplificate si unitare de acordare a creditelor pentru capital de lucru pentru microintreprinderi;

Includerea serviciilor profesiilor liberale si a ONG-urilor cu activitate economica in categoria celor care pot accesa credite pentru capital de lucru, in limita a 20.000 Ron;

Credite garantate pentru freelanceri organizati in intreprinderi individuale sau PFA, pana la 10.000 Ron;

Lansarea unui program de finantare din fonduri guvernamentale sau europene pentru digitalizare, cu o finantare simpla, de pana la 200.000 Ron;

Lansarea unui program de finantare pentru pregatirea IT a personalului din IMM-uri si microintreprinderi, indiferent de nivelul de calificare si fara autorizare ANC;

Lansarea mai multor apeluri de finantare pentru diferite obiective, accesibile microintreprinderilor si intreprinderilor mici, cu proceduri simplificate si includerea regiunii Bucuresti-Ilfov in cadrul acestori apeluri Cresterea pragului de deducere de la impozit pentru sponsorizarea ONG-urilor din educatie SEN, servicii sociale si medicale la 40%;

Masuri specifice industriilor agro-alimentara, IT, sanitara, de constructii, de entertainment si cultura, de turism si HORECA;

Digitalizarea administratiei publice;

Lansarea investitiilor in infrastructura in ritm accelerat;

Plata tuturor arieratelor statului catre furnizori privati.

Este rezultatul final al studiului din cadrul campaniei "Construim impreuna #ViataDupaCOVID19" initiata de Ingenius Hub si la care au participat peste 800 de organizatii.Cu toate problemele inregistrate, firmele mici nu au apelat la somaj tehnic si nu intentioneaza sa o faca, daca isi revin in perioada verii. Desi au cautat solutii sa ramana operationale intr-o proportie cat mai mare, firmele mici se afla in dificultate din punct de vedere financiar si au resurse pentru una-doua luni. 25% dintre ele spun ca sunt in risc de a-si declara insolventa daca nu primesc sprijin pentru redresare pe parcursul urmatorului trimestru. Aproape 10% dintre intreprinderi au putut opera complet in perioada starii de urgenta datorita digitalizarii.O alta concluzie a cercetarii este faptul ca, pe masura ce trecem de la microintreprinderi la intreprinderi mari, creste procentul celor care nu au inregistrat pierderi majore. 69% dintre intreprinderile mari au declarat ca nu sunt afectate de dificultati financiare.Mai multe date corelate din cercetarea Ingenius HUB pot fi consultate pe www.ingeniushub.ro Rezultatele obtinute in urma cercetarii initiate de Ingenius HUB in cadrul campaniei "Construim impreuna #ViataDupaCOVID19" au facut posibila identificarea celor mai acute probleme ale mediului de afaceri, precum si a solutiilor celor mai eficiente care se impun la nivel national pentru relansarea economiei romanesti dupa criza generata de pandemie.Astfel, datele furnizate de participantii la studiu au stat la baza unei serii de consultari intre mediul de afaceri si reprezentantii Guvernului - atat in cadru general, cat si pe sectoare ale industriei - in urma carora s-a conturat un set de masuri asumat colectiv, care a ajuns pe masa Executivului.Vulnerabilitatile microintreprinderilor si ale IMM-urilor, precum si costurile mici ale unei investitii publice care sa sprijine acest sector al mediului de afaceri au fost punctul de plecare al discutiilor din cadrul consultarilor organizate de Rodica Lupu, fondatoarea Ingenius HUB, care au reunit reprezentantii Guvernului, ai mediului de afaceri, ai mediului academic si ai societatii civile."Intr-un asemenea context fara precedent, este imperios necesar ca masurile adoptate de Guvern sa aiba un temei solid in consultari reale cu piata. Am dorit sa ne asiguram ca Executivul aude si vocea unor organizatii mai mici din tara si chiar a antreprenorilor in mod direct. Am vrut sa aratam ca se poate construi un dialog serios si constructiv, care sa includa toate cele 4 medii - privat, academic, asociativ si public. Ingenius Net a fost construit pe acest principiu si credem ca numai in aceasta formula putem dezvolta strategii coerente pentru economia romaneasca." - Rodica Lupu, fondatoare Ingenius HUB."Am raspuns, in aceasta perioada, tuturor invitatiilor la dialog venite din partea mediului privat si pot spune ca echipa Ingenius Hub a fost cel mai bine organizata din punct de vedere al modului in care a fost gandit procesul si al modului in care s-a facut follow-up in urma discutiilor. Consultarile au adus un input util pentru Guvern si au consolidat relatia cu mediul de afaceri. Nu toate masurile propuse pot fi aplicate, pentru ca bugetul de stat se afla sub presiune, dar analizam cu seriozitate toate propunerile si vom bifa tot ceea ce este posibil, in special in privinta lansarii de apeluri de finantare pentru IMM-uri in perioada imediat urmatoare." - Tanase Stamule, consilierul pe probleme economice al prim-ministrului.Memorandumul, care cuprinde solutiile propuse Guvernului, include masuri cu caracter general, precum si masuri specifice pentru diferite sectoare ale industriei - special afectate de restrictiile impuse de pandemie. Dintre acestea amintim:Textul integral este disponibil spre consultare pe pagina Ingenius HUB ( https://ingenius-hub.eu/wp-content/uploads/2020/05/Memorandum-campanie-"Construim-impreuna-ViatadupaCovid19".pdf ).Ingenius HUB anunta ca, in perioada urmatoare, va lansa o noua runda de consultari pe industrii care nu au fost incluse in prima runda, precum si pe marginea ghidurilor de finantare lansate progresiv de Guvern. Calendarul consultarilor va fi disponibil pe canalele Ingenius Hub si toti cei interesati se vor putea inscrie pentru a participa.Pentru mai multe detalii despre Ingenius HUB si despre campania "Construim impreuna", informatii pe www.ingenius-hub.eu, sau puteti in emisiunile zilnice, de la ora 11.00, pe canalul Ingenius Live, atat pe pagina de Facebook a Ingenius Hub, cat si pe canalul de Youtube.