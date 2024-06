Nicolescu, CNIPMMR: Avem nevoie de 300 mil. de euro pentru startup-uri

Alocarea prioritara, de catre autoritati, a sumei de 300 de milioane de euro pentru sustinerea programului start-up in perioada 2013-2014 va asigura crearea unui numar de 300.000 de locuri de munca, dar si cresterea cu 4,26% a Produsului Intern Brut (PIB) in perioada 2013-2016, potrivit lui Ovidiu Nicolescu, presedintele CNIPMMR.

"Solicitam, in principal, cresterea sumelor alocate programelor de infiintare si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, cu alocarea prioritara a sumei de 300 de milioane de euro pentru sustinerea programului start-up in perioada 2013-2014. Aceasta masura va asigura crearea unui numar de 300.000 de noi locuri de munca, dar si cresterea cu 4,26% a Produsului Intern Brut (PIB) in perioada 2013-2016. De asemenea, dorim sa fie adoptata o noua lege pentru intreprinderile mici si mijlocii, care sa asigure implementarea deplina la nivel national a Small Business Act (SBA), dar si cresterea treptata, de la 0,4% la 1% din PIB, a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finantarea programelor de dezvoltare", a afirmat presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania.

Potrivit acestuia, este necesara totodata reducerea fiscalitatii, prin scaderea TVA de la 24% la 19%, dar si prin diminuarea cu minimum 25% a numarului de impozite pentru intreprinzatori, care in Romania este de 6,6 ori mai mare decat media Uniunii Europene.

"Procesul de absorbtie a fondurilor structurale trebuie sa cunoasca o imbunatatire, in paralel cu asigurarea unui acces mai bun al IMM-urilor la finantare. In acest sens, ar fi utila infiintarea unei banci speciale dedicata atat IMM-urilor, cat si programelor speciale de creditare a micilor intreprinzatori. Nu in ultimul rand, Guvernul ar trebui sa ia masuri de stimulare a infiintarii de noi locuri de munca, de ocupare a persoanelor defavorizate, dar si de crestere a productivitatii muncii", a mai spus Nicolescu.

