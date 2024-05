Mihai Voicu, despre IMM: Sa mai taiem putin din birocratia din Romania!

Guvernul are in vedere masuri de sprijin pentru IMM intrucat conditiile impuse companiilor mici si mijlocii pentru a avea acces la finantare sunt excesive, crede Mihai Voicu, ministru delegat pentru Mediul de Afaceri.

"Avem in vedere cateva masuri de sprijin: imbunatatirea capitalizarii IMM din sectorul industrial, consolidarea Fondului National de Garantare pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si a retelei nationale a acestor intreprinderi pentru facilitarea accesului la credite bancare, facilitarea accesului IMM-urilor la fondurile structurale ale Uniunii Europene", a spus Voicu care participa la dezbaterea cu tema "Accesul la finantare. Motorul cresterii competitivitatii IMM-urilor", citat de Agerpres.

In opinia ministrului, birocratia in Romania este excesiva.

"Am intentia sa verific foarte atent toate conditiile care sunt cerute in Romania, pentru accesul la finantare pentru IMM-uri. De exemplu, pe programul national care faciliteaza finantarea pentru achizitii de tehnica, de utilaje se cere, de exemplu, traducerea autorizata a cartii tehnice a masinii, care o fi ea. Asta cerem noi in Romania in acest moment.

Marturisesc, nu stiu daca asa trebuie, dar mi se pare ridicol. Sa mai taiem putin din birocratia asta din Romania pentru ca s-ar putea sa ne ajute. (...). In Romania exista un consiliu de export, bazat pe un parteneriat intre minister si cele mai importante patronate din Romania', a mai afirmat Voicu.

Grupul Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European s-a reunit marti si miercuri la Bucuresti.

