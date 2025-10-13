Microîntreprinderile și întreprinderile mici, peste 99% din întreprinderile din România. Comparație cu UE

În România existau în 2023 în jur de 1.022.431 de întreprinderi, dintre care 1.013.133, adică 99,09%, au fost microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu un număr de angajați cuprins între 0 și 49.

Este o creștere cu 80.662 de microîntreprinderi și întreprinderi mici față de 2021, când acestea reprezentau 99,02% din totalul întreprinderilor în țara noastră.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici au angajat în 2023 aproximativ 51,5% din forța de muncă din România și au generat 36,44% din valoarea adăugată, respectiv 192.773,31 milioane euro, dintr-un total de 528.989,74 milioane euro.

Întreprinderile mijlocii și mari

În ceea ce privește întreprinderile mijlocii (50 – 249 de angajați), existau în România în 2023 un număr de 7.632 de astfel de unități economice, reprezentând 0,75% din total, potrivit datelor publicate luni de Eurostat și prelucrate de Risco.ro.

Acestea au angajat 16,27% din forța de muncă și au generat 19% din valoarea adăugată.

Iar întreprinderile mari, cu cel puțin 250 de angajați, au fost în număr de 1.666 (0,16% din total), angajând 32,21% din forța de muncă și generând 44,55% din valoarea adăugată.

Situația la nivelul UE

În 2023, în Uniunea Europeană existau aproximativ 33,1 milioane de întreprinderi, care angajau 162,2 milioane de persoane. Aceste întreprinderi au generat o cifră de afaceri netă de peste 38,5 trilioane de euro, ceea ce a dus la o valoare adăugată de 10,5 trilioane de euro.

Întreprinderile mari au reprezentat doar 0,2% din numărul total de întreprinderi din economia UE. Cu toate acestea, acestea au angajat peste o treime din forța de muncă (37%) și au generat aproximativ jumătate (49%) din valoarea adăugată totală.

Întreprinderile mijlocii au constituit o pondere mică din numărul total de întreprinderi (0,8%), au angajat 15% din populație și au generat 16% din valoarea adăugată.

Majoritatea întreprinderilor, 99%, erau microîntreprinderi și întreprinderi mici. Împreună, aceste întreprinderi au angajat aproape jumătate din totalul persoanelor angajate în economia de afaceri a UE (48%) și au generat 35% din valoarea adăugată totală.

Economie bazată pe sectorul terțiar

Sectorul serviciilor a generat aproape jumătate (49%) din valoarea adăugată totală a economiei de afaceri a UE în 2023, cea mai mare pondere dintre cele 4 sectoare principale (industrie, comerț, servicii și construcții).

Cu 63% din numărul total de întreprinderi, acesta a angajat mai mult de jumătate din forța de muncă din mediul de afaceri (52%).

Sectorul industrial a reprezentat 29% din valoarea adăugată, cu doar 7% din numărul total de întreprinderi și aproximativ o cincime din totalul locurilor de muncă (21%).

Comerțul a reprezentat 15% din valoarea adăugată, dar a însumat 18% din întreprinderi și a angajat 18% din populație.

Întreprinderile din construcții au reprezentat 12% din numărul total de întreprinderi, dar au produs doar 7% din valoarea adăugată totală. Acest sector a reprezentat 9% din locurile de muncă din economia de afaceri a UE.

