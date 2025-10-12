Finanțare-record semnată de Ilie Bolojan: Autostrada A1 Sibiu–Pitești primește sprijin european de un miliard de euro

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 12:26
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu delegația Băncii Europene de Investiți - FOTO: gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit miercuri, 8 octombrie, la Palatul Victoria, delegația Băncii Europene de Investiții (BEI), aflată în vizită în România cu prilejul semnării contractului de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând prima tranșă dintr-un pachet total de un miliard de euro pentru construcția autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

În cadrul discuțiilor, premierul a subliniat importanța consolidării cooperării cu BEI și cu alte instituții financiare europene, în strâns parteneriat cu Comisia Europeană. BEI s-a dovedit, de-a lungul timpului, un partener strategic important, contribuind la dezvoltarea României prin finanțări și asistență tehnică acordate unor proiecte cu impact asupra economiei.

Premierul a evidențiat faptul că, în contextul angajamentelor asumate privind traiectoria fiscal-bugetară, sprijinul BEI este important pentru cofinanțarea proiectelor deja incluse în planificarea bugetară națională, asigurând astfel continuarea și finalizarea investițiilor.

Un domeniu prioritar al cooperării îl reprezintă energia, unde România își propune să devină un hub regional. În acest sens, sunt necesare investiții în rețele inteligente, tehnologii de stocare și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție. Consolidarea securității energetice și integrarea în rețelele europene presupun interconectări eficiente, proiecte transfrontaliere și alinierea la standarde comune.

De asemenea, prim-ministrul a propus extinderea colaborării pentru sprijinirea proiectelor derulate de autoritățile locale, care au nevoie de cofinanțare pentru finalizarea investițiilor aflate în implementare.

Reprezentanții BEI și-au exprimat disponibilitatea de a identifica instrumente suplimentare de sprijin, inclusiv pentru industria de apărare, și de a continua acordarea de asistență tehnică instituțiilor publice, mediului de afaceri și universităților.

La întrevedere a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului.

