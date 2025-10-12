Companiile de stat pe care Ilie Bolojan vrea să le desființeze. „Sunt o gaură neagră”

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 21:45
Companiile de stat pe care Ilie Bolojan vrea să le desființeze. „Sunt o gaură neagră”
Premierul Bolojan FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, 18 septembrie, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulți ani, care au datorii mai mari, trebuie să fie închise deoarece sunt o gaură neagră.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Euronews, care sunt marii datornici din rândul companiilor de stat.

”Și companiile de stat au restanțe destul de importante, care trebuie executate de ANAF. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datorilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a fost întrebat dacă are și câteva exemple în acest sens.

”Sunt multe societăți mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situații și care trebuie sau redresate sau închise. Dar în acești ani am avut foarte multe neîncasări la buget. În afară de faptul că aveam un nivel de taxare în anumite zone printre cele mai mici din Europa, aveam foarte multe excepții. Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepții, de crearea unor portițe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor”, a declarat premierul Bolojan.

El s-a referit și la problemele cu încasarea TVA.

”Nu ne-am încasat Taxa pe Valoare Adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat, datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat, datorită legislației defectuoase și a unor autorități ale statului care, orice s-ar spune, nu și-au făcut datoria cum trebuie. Aceste lucruri le corectăm în această perioadă și prin modificările care au fost făcute atât în pachetul 1, cât și în pachetul 2, am închis aceste portițe și așa cum se vede din încasările pe care le face ANAF, fără să intre practic în vigoare majorările, ne-am îmbunătățit colectarea pentru că dacă nu există protecție pentru aceste companii care în mod premeditat generează evaziune, care acumulează datorii mari după care intră în insolvență sau sunt tot felul de firme fantomă, cu acestea trebuie să ne luptăm și asta facem în această perioadă în așa fel încât să ne încasăm bugetele”, a transmis Ilie Bolojan.

