Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat

Ilie Bolojan a transmis vineri, 3 octombrie, planul pentru a facilita tranziția angajaților de la bugetul de stat către „economia reală”, deci în privat.

Lista premierului prevede creșterea vârstei de pensionare anticipată. „E inacceptabil să avem oameni care se pensionează la 48-50 de ani, cu o pensie egală cu salariul”, a menționat oficialul, în conferința de presă.

Apoi, premierul a vorbit despre reducerea perioadei de șomaj. „O necesitate. În toate orașele nu ai cu cine să lucrezi, sectorul privat duce o lipsă de forță de muncă”, a menționat Bolojan.

De asemenea, Ilie Bolojan a vorbit despre necesitatea unei ordini privind concediile medicale. „Orice acordare nejustificată trebuie oprită”, a menționat premierul PNL.

În plus, „cheltuielile sociale trebuie orientate strict către cei cu venituri mici și orice suprapunere nejustificată trebuie oprită.”

CEC și Aeroportul Otopeni ar putea fi scoase pe bursă

Totodată, Bolojan a vorbit despre listarea la bursă a unor companii de stat.

„E nevoie să mobilizăm resurse pe piețele financiare din România. Avem rezerve importante care pot fi valorificate - listarea la bursă de pachete minoritare, companii publice, fără a pierde controlul asupra acestor companii. Sau listarea unor companii nelistate, CEC, Aeroportul Otopeni, de exemplu. Vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, fondurile de pensii, transparența”, a concluzionat Ilie Bolojan.

