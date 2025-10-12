Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:48
364 citiri
Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat
Premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

Ilie Bolojan a transmis vineri, 3 octombrie, planul pentru a facilita tranziția angajaților de la bugetul de stat către „economia reală”, deci în privat.

Lista premierului prevede creșterea vârstei de pensionare anticipată. „E inacceptabil să avem oameni care se pensionează la 48-50 de ani, cu o pensie egală cu salariul”, a menționat oficialul, în conferința de presă.

Apoi, premierul a vorbit despre reducerea perioadei de șomaj. „O necesitate. În toate orașele nu ai cu cine să lucrezi, sectorul privat duce o lipsă de forță de muncă”, a menționat Bolojan.

De asemenea, Ilie Bolojan a vorbit despre necesitatea unei ordini privind concediile medicale. „Orice acordare nejustificată trebuie oprită”, a menționat premierul PNL.

În plus, „cheltuielile sociale trebuie orientate strict către cei cu venituri mici și orice suprapunere nejustificată trebuie oprită.”

CEC și Aeroportul Otopeni ar putea fi scoase pe bursă

Totodată, Bolojan a vorbit despre listarea la bursă a unor companii de stat.

„E nevoie să mobilizăm resurse pe piețele financiare din România. Avem rezerve importante care pot fi valorificate - listarea la bursă de pachete minoritare, companii publice, fără a pierde controlul asupra acestor companii. Sau listarea unor companii nelistate, CEC, Aeroportul Otopeni, de exemplu. Vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, fondurile de pensii, transparența”, a concluzionat Ilie Bolojan.

...citeste mai departe despre "Companiile de stat pe care Bolojan vrea să le listeze pe bursă. Planul premierului pentru creșterea numărului de angajați în privat" pe Ziare.com

Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Cartel Alfa afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC...
O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
O companie americană transferă zeci de muncitori din România către o firmă din India. Consultanții avertizează că ar putea fi o concediere mascată
Un număr de 38 de angajați din departamentele IT ale Emerson Cluj vor fi transferați, începând cu ianuarie 2026, către compania indiană de outsourcing Infosys. Mutarea afectează echipele IT...
#ilie bolojan, #bursa, #reforma, #angajati, #bugetari , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  7. Date halucinante prezentate de Diana Buzoianu: „Nu am atins nici 50% din energia care ar fi putut fi produsă de hidrocentrale”
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”