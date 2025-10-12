Antreprenorii din România susțin măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, sugerează vicepremierul: „Înțeleg foarte bine”

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:30
391 citiri
Antreprenorii din România susțin măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, sugerează vicepremierul: „Înțeleg foarte bine”
Tanczos Barna, alături de antreprenori din România / FOTO: T. Barna (Facebook)

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat marți, 16 septembrie, că procedurile de reducere a cheltuielilor și de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar apoi trebuie găsite soluții pentru a susține economia și a stimula creșterea economică.

„Antreprenorii din România înțeleg foarte bine problemele generate de deficitul bugetar și reconfirmă că situația actuală, deși dificilă, nu reprezintă o criză economică. Măsurile luate de Guvern au păstrat România în categoria țărilor recomandate investitorilor”, a scris, marți, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Anunț de la guvern despre planul de relansare economică

Potrivit acestuia, „procedurile de reducere a cheltuielilor și de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esențial să discutăm despre inițiative care pot susține economia și relansarea creșterii economice”.

„Trebuie să venim cu soluții pentru IMM-uri, pentru a atenua efectele generate de eliminarea plafonării prețului la energie”, a mai transmis vicepremierul.

Antreprenorii din România reafirmă încrederea în UE

Creditul fiscal pentru investiții în domeniul cercetării și inovării și pentru investiții noi poate stimula mediul de afaceri, a avertizat Tanczos Barna.

Totodată, antreprenorii și-au reafirmat susținerea fermă pentru valorile europene.

„Antreprenorii din România consideră Uniunea Europeană o ancoră stabilă pentru mediul de afaceri autohton, un aspect care constituie o bază solidă pentru pasul următor: extinderea pe piețele externe, un demers ce trebuie susținut prin programe țintite”, a adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna a precizat că a abordat aceste idei și în cadrul unui eveniment la care a participat marți, 16 septembrie, alături de mai mulți antreprenori.

...citeste mai departe despre "Antreprenorii din România susțin măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, sugerează vicepremierul: „Înțeleg foarte bine”" pe Ziare.com

Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre
Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre
Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de a oferi aproape 50 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru a sprijini cultivatorii de fructe, nuci și legume din Bulgaria, Ungaria,...
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Cartel Alfa afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC...
#ilie bolojan, #guvernul bolojan, #taxe si impozite, #antreprenori, #afaceri, #Uniunea Europeana, #Tanczos Barna , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  8. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  9. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm
  10. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO