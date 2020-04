Trei pasi cheie pentru antreprenori in perioada de criza, de la Cristian Onetiu

Astfel, o serie de informatii pretioase si experienta de antreprenor pe care Cristian Onetiu a acumulat-o de-a lungul anilor, combinate cu sfaturi de la specialisti din programul ScaleUp TaskForce sunt acum disponibile gratuit in webinarul ce poate fi accesat aici: https://onetiu.com/webinar "In general, nu ma ocup de crize, dar, de data aceasta, este necesar sa fiu alaturi de Romania si sa ofer, atat cat pot si in mod gratuit, informatie valoroasa si greu de gasit, care sa poata ajunge usor la toti antreprenorii. Cursurile mele sunt practice si validate si cu costuri pe masura, insa am decis acum sa imi ofer timp gratuit pentru a realiza acest webinar, dar si materiale disponibile pentru antreprenori. Impreuna reusim si devenim mai puternici prin criza", spune Onetiu."Cred ca aceasta este cea mai mare sansa pe care o avem dupa '89", spune co-fondatorul companiilor Life Care Corp si BioLogistic. "Orice om cu spirit antreprenorial puternic, educat si care intelege repede piata care se dezvolta in fata are sanse foarte mari. Chiar daca multi antreprenori sunt acum foarte chinuiti, multi cu companii inchise, le-as da multa incredere si speranta pentru ca acum au sansa sa fie mai dinamici si mai profesionisti decat cei care sunt poate mai plictisiti si prinsi in blocaje organizationale."Totodata, antreprenorii sunt sfatuiti sa actioneze rapid in aceste vremuri de criza urmand 3 pasi importanti:: micsorarea cheltuielilor fixe cat mai jos si eliminarea cheltuielilor nenecesare, cum ar fi chiria pentru spatiul de birou, consumabile, masini luate in leasing, daca nu sunt necesare afacerii, subinchirierea anumitor servicii care nu sunt necesare permanent, ci doar ocazional. Micsorarea cheltuielilor inutile va reduce din stresul pe care multi antreprneori il resimt in aceste vremuri.: refacerea companiei si a planului de business, regandirea brandului si a politicii comerciale, reconsiderarea viziunii afacerii, pentru ca atunci cand economia va reporni business-ul sa poata fi accelerat.: e nevoie de lichiditate penntru a reporni afacerea, iar aceasta lichiditate poate veni din capital pus deja deoparte sau accesarea unor imprumuturi.Cristian Onetiu este de parere ca aceasta schema de criza poate fi aplicata si intr-o familie, care in aceasta perioada de izolare trebuie sa aiba in vedere reducerea cheltuielilor, regandirea prioritatilor si a bugetului de care dispune, precum si configurarea unui plan pe trei ani de zile.Totodata, cunoscutul investitor remarca un minus prezent in educatia financiara a multor oameni, care nu permite realizarea unui plan de back-up in criza: "Avem o singura sursa de venit, ceea ce e foarte periculos, ar trebui sa avem macar 3 categorii de surse de venituri.O prima sursa este venitul activ: daca esti antreprenor, iei dividende, daca esti angajat, iei salariu, daca esti freelancer, ai un venit dintr-un numar de proiecte. La numarul doi as spune o sursa de venit din expertiza, ceva ce stapanesti foarte bine si poate fi valorizat. Iar a treia sursa ar fi veniturile pasive, iar asta inseamna sa incepi sa investesti in lucruri care sa iti aduca un venit, cum ar fi o chirie, de exemplu. Productivitatea muncii trebuie regandita la nivel individual in aceasta perioada."Rezultatele studiului pe care l-a realizat recent Cristian Onetiu, alaturi de cei peste 350 de antreprenori din programul Scale-UP 1000, in acest context de criza, se concentreaza in:8 probleme principale cu care se confrunta antreprenorii42 de solutii generale pentru cele 8 probleme identificate48 bune practici dezvoltate de antreprenori cu afaceri in 18 sectoare de activitatepeste 70 de initiative specifice, propuse sau testate de antreprenori