Solutii pentru problemele cauzate de coronavirus, premiate cu 10.000 de euro la Future Makers

Sergiu Negut, MSM

Mihaela Nita, Coca Cola Romania

Mihai Toader-Pasti, EFdeN

George Buhnici, Cavaleria.ro

Ciprian Stanescu, Social Innovation Solutions

Peste 100 de echipe au aplicat la competitie si astazi, 7 aprilie, de la 18:30 in fata a 5 membri din juriul Future Makers, 10 echipe finaliste isi sustin prezentarile finale.Juriul Future Makers ce va pune intrebari celor 10 echipe finaliste este format din: Sesiunea de pitch va putea fi urmarita pe Facebook Live al Social Innovation Solutions si pe pagina de YouTube a lui George Buhnici Future Makers este un program educational complex pentru peste 2000 de tineri antreprenori in cadrul caruia vor avea loc ateliere de antreprenoriat si trenduri de viitor in 25 de orase in perioada martie-mai. Continutul atelierelor va fi online si poate fi accesat de oricine, pentru a facilita astfel accesul la resurse educationale antreprenoriale. 50 de echipe din toata tara vor fi selectate de juriul competitiei si vor primi 4 luni de incubare, mentorat si conectare internationala. Premiile finale sunt in valoare de 20.000 de euro si prezentarea finala va avea loc in 18 noiembrie, in cadrul Future Summit, cel mai mare eveniment despre trenduri de viitor.Future Makers Solutii Coronavirus este o competitie adiacenta programului Future Makers si se adreseaza tinerilor intre 18 si 29 de ani sau echipelor ce au cel putin 50% din echipa persoane din aceasta categorie de varsta.Future Makers este un program finantat de Fundatia Coca-Cola si este organizat de Global Shapers Bucharest Hub, parte a retelei globale de organizatii de tineri a World Economic Forum, si de Social Innovation Solutions, organizatie de sprijin pentru inovare si antreprenoriat social. Parteneri locali ai Future Makers 2020 sunt Raiffeisen Bank si ENEL Romania.