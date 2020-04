Neobility, startup condus de Mihai Rotaru (ex-Clever Taxi), lanseaza un serviciu de livrari ieftine si rapide, dedicat micilor afaceri afectate de pandemia Covid-19

Prin intermediul acestuia isi propune sa simplifice livrarile urbane si sa ajute afacerile locale care au nevoie de un astfel de serviciu pentru a ramane in legatura cu clientii lor.Acesta se adreseaza comerciantilor din domenii precum e-commerce si food, mai ales in contextul generat de pandemia de Covid-19, prin livrari fara comision.Serviciul de delivery lansat de Neobility dispune de o flota de cateva sute de masini care sunt in permanenta in miscare in Bucuresti, primul oras in care serviciul va fi disponibil.E vizata insa si extinderea catre alte orase, pentru urmatoarele saptamani, in raport cu cererea din partea comerciantilor locali. Prima etapa din dezvoltarea serviciului vizeaza livrari la un cost fractionar pentru aproape 20 de comercianti din Capitala. Costul de utilizare este de zero lei pentru clientul final, iar suma pe care o are comerciantul de achitat este de 1 leu per kilometru., a declaratNeo.Delivery ofera doua tipuri de livrare: ultra-rapida sau normala. Prima presupune un timp de maximum 30 de minute, iar cea de a doua un timp de pana la doua ore. Clientul final plateste doar la comerciant si este apoi informat cand ii ajunge pachetul, fie ca vorbim de mancare, fie ca sunt cadouri sau produse de uz general. Livrarea este urmarita in timp real.Pentru soferii inscrisi in aplicatie beneficiile vin din faptul ca serviciul de delivery de la Neobility practica cel mai avantajos tarif din piata, acestia fiind platiti chiar si atunci cand costul nu e acoperit de cursa.Echipa care a dezvoltat serviciul de delivery de la Neobility este formata din 12 persoane care au lucrat intens in ultimele saptamani pentru a lansa acest produs de care comerciantii din Romania au nevoie tot mai mare pe masura ce comertul online a crescut considerabil.Neobility creeaza tehnologii prin intermediul carora sustine mobilitatea urbana, cu scopul de a imbunatati deplasarea locuitorilor in orase. Detalii complete pot fi consultate pe site-ul oficial. Neobility este un startup cu capital romanesc, fondat de Mihai Rotaru, care isi propune digitalizarea urbana prin dezvoltarea serviciilor de mobilitate in oras. In 2019, startup-ul a primit o finantare de 600.000 de euro din partea fondului Early Game Ventures.Neobility are in plan sa regandeasca si sa rezolve nevoile de transport in comun. Tinta este eliberarea traficului, dar si eficientizarea consumului de energie, cresterea calitatii aerului si cresterea gradului de confort si scurtarea timpilor de tranzit pentru un numar mare de oameni.Pe masura ce planurile de extindere ale Neobility vor fi derulate, aceasta poate deveni o platforma pe care orasele sa o adopte pentru a-si optimiza transportul public, care presupune si o integrare functionala cu celelalte solutii de transport personal.Primul proiect lansat de startup e Neo.Delivery , serviciul de livrare care poate ajuta orice afacere sa livreze produsele catre clientul final.