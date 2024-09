Murfatlar a castigat aur la Mondialul Vinurilor de la Bruxelles

Murfatlar Romania a castigat o medalie de aur pentru vinul Murfatlar 3Hectare Chardonnay din 2003 la cel mai important concurs international de vinuri - Concours Mondial de Bruxelles - desfasurat in capitala belgiana, la sfarsitul lunii aprilie.Asa cum spune insusi sloganul manifestarii A- Eticheta calitatii prin excelenta A- Mondialul Vinurilor de la Bruxelles este, de 12 ani, de la prima editie, cea mai inalta autoritate in domeniu. Comisiile sale compuse din cei mai renumiti specialisti ai lumii aleg an de an cele mai bune vinuri la nivel mondial. O medalie obtinuta la Bruxelles inseamna recunoasterea suprema a calitatii unui vin si este cea mai importanta distinctie ce-i poate fi oferita unui producator de vin. Murfatlar Romania a fost recompensat cu sase medalii la aceasta competitie: cinci in anul 2005 si una in 2006.

Recunoscut de Uniunea Europeana si auditat in fiecare an de autoritatile belgiene, Mondialul Vinurilor reprezinta cea mai mare provocare pentru un producator de vinuri. A"Nu ratati ocazia de a va etala cunostintele folosite pentru a crea un vin unic si nici aceea de a va vedea produsele recompensate cu cea mai inalta distinctie existentaA", spun organizatorii.

Murfatlar Romania a raspuns si in acest an provocarii de a participa in competitia cu cele mai bune vinuri din intreaga lume si a obtinut medalia de aur pentru vinul Murfatlar 3Hectare Chardonnay din 2003, un vin desavarsit ca si colectia exclusivista din care face parte. Nu este prima data cand Chardonnay Trei Hectare este premiat in cadrul unui concurs important de profil, in 2005 fiind cel mai medaliat vin romanesc.

Numai in 2006, Murfatlar a castigat pe langa medalia de aur de la Bruxelles alte 11 medalii la concursurile internationale de vin. La Chardonnay du Monde, din Franta, vinul Chardonnay A"LegacyA" Barrel Fermented din 2004 a castigat medalia de bronz - singura medalie obtinuta de Romania la aceasta competitie -, iar la Concursul International de Vinuri Bucuresti 2006, Murfatlar si-a adjudecat 2 medalii de aur si 8 de argint.

An de an calitatea vinurilor Murfatlar a fost confirmata de distinctiile primite la concursurile internationale de profil, astfel ca, pana in prezent vinurile Murfatlar au fost rasplatite cu peste 170 de medalii.

