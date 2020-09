Mesteri Locali - cum sa te promovezi in mediul digital daca esti meserias profesionist

Orice profesionist are nevoie de o foarte buna prezentare in mediul online. In acest sens, exista mai multe metode de a te face cunoscut.Poti avea propriul site web, poti fi prezent pe retelele de socializare sau poti alege sa folosesti o platforma asa cum esteDaca esti electrician autorizat , cea mai buna idee si solutie este aceea de a combina aceste metode pentru a te adresa unui numar cat mai mare de clienti. De asemenea, ar trebui sa iei in calcul diferentele intre propriul site web si prezenta pe o platforma asa cum este cea anterior mentionata.Intrucat 97% dintre consumatori intra online pentru a gasi servicii locale, site-ul tau poate fi prima interactiune pe care clientul o are cu afacerea ta. Dar, nu este suficient sa ai doar un site web - 75% dintre oameni au tendinta de a judeca credibilitatea unei companii pe baza designului site-ului sau web si 48% spun ca este factorul principal in evaluarea credibilitatii.O singura experienta neplacuta pe un site web face, de asemenea, sa ai cu 88% mai putine sanse ca respectiva persoana sa viziteze din nou site-ul tau. In acest sens, daca spre exemplu activezi ca instalator, Mesteri Locali listeaza pagina ta de instalator in cel mai bun mod posibil.- Pagina ta web este vizibila - Cand spunem vizibila, ne referim la motoarele de cautare precum Google . Daca pentru optimizarea unui site web este nevoie de specialisti care sa se ocupe de acest lucru, iar meseriasii nu sunt de cele mai multe ori dispusi sa plateasca astfel de servicii, in cazul Mesteri Locali, toti profesionistii de pe site sunt promovati corespunzator de o intreaga echipa care sustine platforma, deci ai scapat de aceasta grija.- Pagina ta web trebuie sa fie compatibila cu dispozitivele mobile - In ultimele 12 luni au fost efectuate aproape 1,5 milioane de cautari online pentru cuvinte cheie specifice in domeniului constructii si 61% din aceste cautari au avut loc pe un dispozitiv mobil. Nu numai asta, dar 57% dintre utilizatori spun ca nu vor recomanda o companie cu un site care nu functioneaza pe mobil. Daca acest lucru nu este suficient pentru a te convinge, Google plaseaza, de asemenea, site-urile mobile in rezultatele de top ale motorului de cautare. Daca pentru propriul site acest lucru poate fi costisitor, Mesteri Locali este optimizat pentru dispozitivele mobile, deci este o alta grija de care poti uita.- Pagina ta trebuie sa fie sigura - Furturile de date si informatiile piratate sunt tot mai des intalnite - iar vizitatorii site-ului tau stiu acest lucru. Daca site-ul pe care iti prezinti toate serviciile practicate are un loc in care utilizatorii pot completa informatii personale (chiar daca este vorba doar un numar de telefon si o adresa de e-mail), acesta trebuie sa fie sigur. Mesteri Locali este un site securizat atat pentru clienti cat si pentru parteneri, deci avand o pagina de prezentare pe acest site, clientii tai o vor accesa cu incredere.- Accesul la pagina ta trebuie sa fie rapid - Vizitatorii site-ului trebuie sa vada informatia prezentata pe pagina ta in mai putin de trei secunde. Daca nu, 40% dintre ei vor pleca si vor merge pe un alt site web. Mesteri Locali se incarca foarte repede, ceea ce inseamna ca un client nu va pleca doar pentru ca nu are acces la informatiile dorite la timp.- Trebuie sa oferi o experienta excelenta pentru utilizator - Pagina ta este usoara de navigat de pe un dispozitiv mobil? Informatiile tale de contact sunt vizibile? Este intuitiv si raspunde imediat la intrebarile de top? Este atractiv? Un site web trebuie sa raspunda tuturor acestor cerinte pentru a fi apreciat. Odata ce pagina ta se incarca, utilizatorii isi formeaza o opinie in 0,5 secunde. Se asteapta sa poata gasi informatii usor si rapid - in special de pe un dispozitiv mobil. Pe Mesteri Locali te bucuri de cea mai buna expunere si iti poti prezenta toate informatiile usor si intuitiv, deoarece o echipa de designeri si programatori au lucrat la modul de prezentare, astfel incat fiecare pagina sa ofere toate informatiile.Am vorbit deja despre ce inseamna un site foarte bun. Acum trebuie sa te asiguri ca pagina ta web poate fi gasita in motoarele de cautare. Daca nu ai mai investit in optimizarea site-ului pentru motoarele de cautare (SEO), raspunsul este probabil ca nu. SEO este procesul de modificare a continutului si a codului site-ului web pentru a ajuta motoarele de cautare sa inteleaga despre ce este pagina ta si, ca urmare, pentru a ajuta paginile web relevante sa se claseze mai sus pentru anumite interogari de cautare.Pe langa SEO general, vei avea nevoie, de asemenea, de SEO local, care te ajuta sa te clasezi bine fata de concurentii din zona ta. Apeland la o platforma asa cum este Mesteri Locali este mult mai simplu sa te pozitionezi corect pe motoarele de cautare deoarece site-ul este optimizat atat pentru indexare generala cat si pentru indexare locala. In plus, nu mai este necesar sa investesti in astfel de servicii de promovare pentru ca in spatele site-ului sta deja o echipa de specialisti care lucreaza permanent la buna pozitionare a site-ului pe motoarele de cautare.Promovarea online depinde enorm de aceasta pozitionare iar fara o optimizare corecta, sansele de a ajunge pe prima pagina in Google sunt din ce in ce mai mici, pe masura ce tot mai multi concurenti din domeniul in care lucrezi isi fac loc pe piata.Este recomandat sa fii vizibil local, pentru ca o persoana care are nevoie de un meserias va fi intotdeauna interesata in rezultatele de cautare locale. Cautarile pe internet sunt de forma electrician Cluj, electrician Bucuresti, etc. Pe Mesteri Locali optimizarea este facuta special pentru a raspunde acestor cerinte, ceea ce inseamna ca te bucuri de cele mai bune servicii de SEO fara sa fii tu cel care plateste pentru ele.Intra pe Mesterilocali.ro si inregistreaza-te ca meserias profesionist pentru a te face cunoscut in mediul digital si a-ti creste vizibilitatea in randul clientilor de la tine din oras.