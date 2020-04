George Buhnici, Urania Cremene, Dragos Anastasiu sau Mona Nicolici despre viitor la Future Talks

Vineri, 24 aprilie, Future Talks #24 cu Adrian Stanciu, fondator Ascendis si Human Synergistics despre Transformarile din Business si Societate

Luni, 27 aprilie, Future Talks #25 cu Dragos Pislaru, europarlamentar, fost ministru al muncii si Alina Achim-Inayeh, director GMF si expert European in geopolitica despre Viitorul Europei

Marti, 28 aprilie, Future Talks #26 cu Cristian Lupsa, fondator Decat o Revista si Mona Nicolici, reintoarsa in lumea jurnalismului la Europa FM despre Jurnalism in Pandemie

Luni, 4 mai, Future Talks #29 cu Mihai Calin, actor Teatrul National Bucuresti, despre Teatrul in Pandemie

Marti, 5 mai, Future Talks #30 cu Corina Murafa, director Ashoka Romania si lider al programului global de schimbari climatice Next Now si Orieta Hulea, director general al WWF Romania (World Wide Fund), despre Viitorul Schimbarilor Climatice

Miercuri, 6 mai, Future Talks #31 cu Ioana Chicet-Macoveiciuc, fondatoarea blogului Printesa Urbana despre Parenting in Pandemie

Future Talks sunt live pe contul de Facebook si YouTube al Social Innovation Solutions si este un proiect dezvoltat alaturi de partenerul principal UniCredit Bank Romania, in colaborare cu Confederatia Patronala Concordia. Printre invitatii Future Talks precedenti se numara Marius Stefan, Elena Calistru, George Buhnici, Andreea Rosca, Dragos Anastasiu sau Andrea Chis.

Pentru a gasi raspunsuri ce ne pot facilitata adaptarea la prezent si viitor, Social Innovation Solutions aduce impreuna experti, antreprenori, autoritati publice si artisti in conversatiile Future Talks cu gazda Ciprian Stanescu, in fiecare zi de la ora 11:00.Conversatiile din perioada urmatoare se vor axa pe transformarile pe care pandemia le aduce in business si societate, viitorul Europei, jurnalism, parenting sau schimbari climatice alaturi de experti, politicieni si antreprenori ca Mona Nicolici, Urania Cremene, Dragos Pislaru, Mihai Calin, Cristian Lupsa sau Corina Murafa. Printre evenimentele din aceasta perioada, mentionam:"Am recalibrat Future Talks din intalniri offline in toata tara in intalniri online cu toata tara pentru a intelege mai bine cum arata Noua Lume in care am intrat ca urmare a pandemiei. Aducem in fiecare zi perspective diferite despre viitor pentru a lua impreunp cele mai bune decizii pentru organizatiile, business-urile si societatea noastra." Ciprian Stanescu, co-fondator Social Innovation SolutionsInregistrarea pentru evenimentele Future Talks se poate face aici: https://bit.ly/future_talks iar inregistrarile sunt accesibile gratuit pe https://www.socialinnovationsolutions.org/future-talks Social Innovation Solutions este o organizatie ce ofera consultanta si suport pentru ONG-uri si corporatii in impact social si inovatie si programe educationale sau competitii de business pentru tineri si profesori ca Social Impact Award, Future Makers sau Skills for the New World.SIS dezvolta si platforme de conversatii ca Future Summit, cea mai mare conferinta dedicata viitorului sau live-urile zilnice Future Talks.