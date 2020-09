Din pneumatica - structura sistemelor automate pneumatice

Exista doua tipuri de cilindri, din punct de vedere functional si anume cilindrul cu simplu efect si cilindrul cu dublu efect. Totodata, un cilindru pneumatic din alcatuirea unui motor liniar este inchis la ambele capete. In acest fel, in interior se poate deplasa ansamblul tija - piston. Asa se disting doua camere: una activa si una pasiva.Un cilindru pneumatic cu simplu efect, precum cel regasit la Tehnovest , recunoscut si sub denumirea de cilindru pneumatic cu actionare simpla, isi desfasoara activitatea doar asupra unuia dintre capetele pistonului in cauza. Totodata, un cilindru cu simplu efect are doar un singur orificiu de comprimare si furnizare a aerului.Dezavantajul cilindrilor pneumatici cu simplu efect se refera la directia in care genereaza forta. Vorbim de o singura directie, iar pentru returnarea pistonului este neaparata nevoie de un sistem mecanic sau un simplu arc. Mai pe scurt, orice sistem cu o actionare inversa.Cilindrii pneumatici cu actionare simpla sunt folositi pe scara larga pentru simplul fapt ca nu au nevoie de mentenanta, fiind simpli. Foarte rar si de foarte putine ori se intampla sa aiba o astfel de nevoie.Un cilindru pneumatic cu dubla actionare sau dubla actiune, precum cei regasiti la Tehnovest, actioneaza de o parte si de ala a pistonului. Pentru un control cat mai prompt al actionarii, este nevoie de gaz. Cilindrii cu dubla actiune sunt folositi in cele mai multe dintre cazuri la motoarele externe cu aburi.Daca un cilindru pneumatic este folosit impreuna cu cilindrii hidraulici, acestia vor fi capabili sa ofere o mare putere. Practic vor fi piesa de rezistenta din cadrul vehiculelor utilizate in constructii.Cilindrii pneumatici cu dubla actionate sunt mult mai lungi decat cei cu actionare simpla. Totusi, si principiul lor de functionate este mai compact: presiunea creata in interior genereaza o forta puternica ce actioneaza asupra pistonului, impingandu-l.Un sistem pneumatic, dupa cum s-a enuntat, are la baza cilindri pneumatici. Astfel, sistemele pneumatice pot impige si trage, ridica obiecte. Totodata, pot inchide si pot deschide usile. Actiunile de strangere pot fi efectuate de asemenea tot de un sistem pneumatic specific.La manipularea si prelucrarea anumitor materiale apar de multe ori cilindri pneumatici ca ajutor pentru desfasurarea operatiunii. Chiar si la sistemele ce necesita etansietate se folosesc cilindri pneumatici cu aer.Tehnovest, cu magazinul oficial tehnovest.ro, este un furnizor veteran de cilindri pneumatici. Vorbim aici atat de cei pneumatici cu actionare simpla, cat si de cei pneumatici cu dubla actiune. Specificatiile cu privire la fiecare model in parte sunt disponibile in mediul online.Pentru mai multe detalii in acest sens, cei interesati sunt invitati sa acceseze tehnovest.ro.