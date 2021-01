Cum sa iti deschizi o mica afacere in Capitala cu investitii minime

O infuzie de capital provenita din exterior este mereu binevenita, mai ales la inceput, cand vrei ca afacerea ta sa fie pe un trend financiar ascendent. In consecinta, cauta si profita de fiecare oportunitate care iti va asigura dezvoltarea businessului tau. Fa-ti un plan de afaceri riguros si prezinta-te cu el in fata altor antreprenori cu experienta, care vor fi dispusi sa investeasca in ideea ta si, astfel, sa iti devina parteneri de afaceri.Cum afacerea ta este una mica si te afli la inceput de drum pe aceasta poteca a businessului, sa cumperi o proprietate pentru a iti stabili sediul nu este o decizie economica inspirata. Daca iei in considerare preturile piperate din Capitala, solutia optima in acest caz este inchirierea unui apartament cu doua sau trei camere in care sa iti desfasori activitatea. Studiaza piata imobiliara pe site-uri specializate si cauta varianta optima pentru chirie Bucuresti . Analizeaza foarte bine fiecare sector si gaseste zona potrivita pentru afacerea ta.Cand concepi planul de afaceri si iti stabilesti bugetul, ia in calcul si numarul de angajati de care are nevoie businessul tau si angajeaza doar persoanele de care ai nevoie cu adevarat. Pentru ca pe langa salariul net, va trebui sa platesti si taxele si impozitele aferente acestuia, iar asta te va face sa bagi adanc mana in buzunar. De aceea, mai ales la inceput, in loc sa angajezi pe altcineva, daca ai competentele necesare pentru un anumit post din firma ta, ocupa chiar tu acea functie. De asemenea, apeleaza la familie sau prieteni, care te pot ajuta in acest sens, adica sa munceasca pe salariul minim pe economie sau part-time.Daca afacerea isi poate desfasura activitatea fara sa fii nevoit sa cumperi obiecte si accesorii noi, atunci apeleaza la cele second-hand. Nu ai nevoie de laptopuri de ultima generatie ca sa trimiti un e-mail, cum nu ai nevoie nici de un telefon ultraperformant ca sa postezi pe retelele sociale. De asemenea, nu apela la un mobilier scump, care ocupa mult spatiu, ci cauta cea mai buna oferta de pe piata, la un pret rezonabil.De la bun inceput trebuie sa iti stabilesti domeniul de activitate al afacerii si sa te gandesti bine carui public se adreseaza si care vor fi atuurile tale comparativ cu competitorii tai. Oricat de buna ar fi ideea ta de afaceri, daca nu o promovezi, pentru a iti castiga reputatia si a te face cunoscut pe piata, nu vei atrage clienti. De aceea, odata ce ai pus pe picioare businessul, trebuie sa il promovezi intr-un mod corespunzator. In acest mod, potentialii clienti vor afla de firma ta si vor apela la serviciile pe care le prestezi. Iar ca firma ta sa iasa in evidenta, trebuie sa vii cu ceva nou pe piata sau sa aduci plus valoare prin calitatea serviciilor.Sa pui bazele unei afaceri, mai ales in perioada actuala, si sa construiesti totul de la zero nu este usor, mai ales cand esti nevoit sa faci investitii minime si sa reduci costurile. Totusi, daca ai un plan de afaceri riguros, bine gandit, si urmezi anumiti pasi, cu siguranta vei reusi sa iti pui businessul pe picioare. Important este sa iti stabilesti de la inceput prioritatile, precum numarul angajatilor, sa fii pragmatic si sa te incadrezi in bugetul initial.