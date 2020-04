Cum am obtine ce ne trebuie, intr-o lume in care n-ar mai exista bani?

In contextul in care, desi banii sunt mai putini, nevoile se mentin iar pastrarea obiceiurilor ramane obligatorie, pentru buna noastra stare mintala, poate e necesar sa ne indepartam cu doi pasi de situatia curenta si sa schimbam putin paradigma.Daca ne-am imagina ca am ajuns intr-un viitor paralel, in care nici pandemia, dar nici banii nu mai exista, oare cum am face sa ne asiguram si cele necesare, si cele dorite? Simplu - prin troc sau, in limbaj de zilele noastre, barter. Practica de a face schimb de produse si / sau de servicii s-ar impamanteni iar putinii bani ramasi ar fi tratati ca obiecte de colectie.Ideea de schimb de produse si servicii a aparut pe la finalul lunii martie, dupa ce NO.MAD Talks organizase deja Online Meetups, intalnirile online pentru sustinerea comunitatii de freelanceri vreme de vreo doua saptamani.La exact o luna dupa lansarea sesiunilor, dupa 13 intalniri la care au spus prezent peste 350 de participanti, noul concept s-a copt si a devenit NO.MAD Kind Market , o platforma de schimb de produse si servicii intre freelanceri si antreprenorii locali.In urma intalnirilor la care o serie de profesionisti au vorbit despre cum sa iti cresti venitul prin metode alternative, elaborarea unui buget de criza, masurile luate de stat pentru freelanceri, cum sa lucrezi pe platforme internationale, organizarea conferintelor online, productivitate si time management dar si despre gasirea si pastrarea motivatiei, tehnici de mindfulness care sa ne ajute in lucrul de acasa, metode aplicate de relaxare, cum sa iti gestionezi emotiile si cum sa iti pastrezi echilibrul, a devenit tot mai clar ca freelancerii au strans randurile si formeaza o comunitate mai unita ca niciodata.Surpriza a venit din faptul ca freelancerii au reprezentat doar o treime din participantii la NO.MAD Talks Online Meetups, ceilalti fiind in numere aproape egale si specialisti angajati dar si antreprenori care au contribuit cu propuneri de teme si feedback, care au povestit despre provocarile pe care le intampina si care au cerut si si-au oferit ajutorul.Astfel, un proiect care sa le faciliteze colaborarea, intr-o perioada in care freelancerii au timp, expertiza si abilitati de oferit iar antreprenorii si afacerile locale au nevoie de consultanta si servicii de marketing si comunicare, mai ales daca au facut trecerea business-ului din offline in online, a fost urmatorul pas firesc.Desi bugetele sunt reduse drastic sau aproape inexistente, Kind Market ofera o solutie si pentru freelancerii care astfel continua sa aiba de lucru dar si pentru antreprenorii care isi pot tine, cu ajutorul specialistilor, business-urile vii si relevante pe perioada starii de urgenta, fara alte cheltuieli in afara serviciilor sau produselor ce rezulta din activitatea lor.povestesteAsadar, freelancerii care vor sa-si puna la dispozitie serviciile in schimbul altor servicii sau produse, afacerile locale care ofera produse pentru diverse servicii de marketing si comunicare, antreprenorii care au nevoie de consultanta din partea freelancerilor si companiile care au nevoie de servicii din partea freelancerilor si ofera produse sau servicii in schimb isi pot inregistra cererea si oferta pe NO.MAD Kind Market in cateva minute.Echipa NO.MAD Talks centralizeaza nevoile si ofertele primite de la freelanceri, antreprenori si afaceri locale, face un matching intre ele iar in fiecare zi de marti, toti cei inscrisi vor primi o propunere cu oamenii care au nevoie de ajutorul lor si cu cei potriviti sa-i ajute.Totodata, NO.MAD Talks Online Meetups continua vineri, pe 24 aprilie, cu o intalnire despre creativitate in care Anca Ghinea, Creative Manager, fost editor colaborator al revistei FEMEIA, initiatoare a site-ului kreatoria.ro , speaker, trainer acreditat si mama a gemenilor Sarah si Nicholas, va povesti despre potentialul care exista in fiecare dintre noi si despre inspiratia de care avem nevoie pentru a porni la drum.Meetup-urile sunt gratuite, iar locurile se rezerva completand formularul urmatorParticipantii primesc cu o zi inainte de meetup pe e-mail toate detaliile tehnice de care au nevoie pentru a intra in conferinta.Pe https://www.nomadtalks.ro/ publicam jurnale de lucru de acasa primite de la freelanceri, dar si articole cu sugestii si recomandari de la freelanceri pentru cei lucreaza de acasa pentru prima data.Parteneri media: Europa FM, Iqads, Start-up.ro, Ziare.com, Business24, The Institute, Igloo Prwave, Iqool, Zile si Nopti,The Trends, Romania Pozitiva, Feeder, Munteanu, kreatoria.ro.Despre NO.MAD TalksNO.MAD Talks este un eveniment lunar de networking si educatie dedicat freelancerilor si antreprenorilor la inceput de drum, fondat de Iunieta Sandu.Mai multe detalii despre concept sunt disponibile pe www.nomadtalks.ro