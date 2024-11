Cele mai des intilnite greseli la cumpararea unei francize (III)

Pina acum am vorbit de greselile facute din nestiinta sau din cauza unei informari necorespunzatoare. Unii francizati, insa, fac greseli si pentru ca iau decizii conform cu unele idei preconcepute pe care le au despre franciza, in general.Cel mai des intilnita prejudecata privind franciza este ca, daca ati cumparat o franciza, succesul va este asigurat. Franciza este o afacere. Iar, ca orice afacere la inceput de drum, riscul este implicit. Pentru a avea succes trebuie sa lucrati din greu, in program prelungit pentru implementarea planului de afaceri al francizorului. In cazul francizei, avantajul este ca aveti un plan. Necunoscuta acestei ecuatii este cum veti implementa acest plan.

Alti francizori pornesc de la ideea cu mai mare, cu atit mai bine. Adica, alaturindu-va unui lant mai mare de franciz, aveti mai multe sanse de succes. Gresit! Succesul francizatului depinde si de cit de mult suport si ajutor primeste de la francizor, precum si calitatea acestui ajutor. Nu spun ca un lant mare de francize ar fi un lucru rau; din contra, faptul ca are multi francizati si multe unitati deschise arata ca franciza respectiva este de succes. Dar, inainte de semnarea acordului de franciza, interesati-va si de modul in care se ocupa francizorul de francizatii sai. Intrebati-i pe francizatii acelui sistem la ce nivelul la care francizorul le ofera suport si asistenta si cum i-a ajutat cind s-au confruntat cu probleme. Aflati cita grija le poarta francizorul. De asemenea, puteti discuta, pentru a putea face o comparatie, si cu francizati ai altor sisteme, mai restrinse, dar care activeaza in acelasi domeniu cu sistemul vizat de dvs.

Exista si francizati care considera ca ei A"stiu mai bineA" si atunci folosesc planul de afaceri al francizorului partial, modificindu-l astfel incit, zic ei, sa se potriveasca stilului lor de a face afaceri si specificului local unde activeaza. O franciza, in general, este construita ca un tot unitar si sa poata functiona indiferent de locatia unitatilor francizate. Oricit de perfectibila, o franciza nu este ca o masina care sa poata functiona si daca i se inlocuiesc unele piese cu piese de alt tip.

Pe de alta parte, modificind planul de afaceri, instructiunile din Manualele de Operatii s.a.m.d. inseamna ca nu mai respectati acea parte din contractul de franciza care stipuleaza ca trebuie sa urmati intocmai cele inscrise in Manuale si cele invatate in cadrul sesiunii de training. Astfel, exista mari sanse ca francizorul sa solicite incetarea colaborarii cu dvs. deoarece ati incalcat termenii contractului.

Unii pornesc de la premiza ca, fiind afaceri formatate, toate sistemele de franciza sunt la fel, si, indiferent de profilul acelei afaceri, vor alege sa se alature celui mai extins sistem de franciza unde taxele solicitate sunt cele mai mici. Fiecare sistem de franciza are A"culturaA" sa si caracteristicile sale. Ginditi-va ca, achizionind acea franciza, in urmatorii citiva ani veti lucra in cadrul acelei afaceri, zi de zi. Si, dupa cum am spus si intr-un articol anterior, trebuie ca afacerea sa se si potriveasca stilului dumneavoastra. Discutati, mai intii, cu francizorul si cu francizatii sai despre cum va veti integra in sistem. Problema nivelelor taxelor de intrare au, intr-adevar, o pondere mare in luarea deciziei de cumparare, dar nu puteti cumpara chiar orice doar pentru ca este ieftin. Dar, francizorii au tot interesul ca francizatii lor sa fie motivati sa ramana in sistem si sa conduca afaceri de succes (succesul unui sistem de franciza rezida in succesul francizatilor sai), de aceea deja unii francizori ofera reduceri ale redeventelor pentru francizatii cu vechime in sistem. De asemenea, pentru re-inoirea contractului de franciza, acestia solicita sume minimale si fac si alte tipuri de discount-uri pentru a le semnala francizatilor ca sunt interesati ca acestia sa ramana in sistem si sa aiba succes.

Cind va veti porni in cautarea viitoarei dumneavoastre francize, veti intilni si francizori care va vor vorbi despre nisa mare de piata careia se adreseaza afacerea lor, insinuind astfel ca o piata larga va asigura succesul. Fara cerere, fara cumparatori, o afacere nu ar exista. Iar cu cit sunt mai multi cumparatori, cu cit nisa de piata este mai larga, cu atit mai bine. Dar, doar a avea un numar foarte mare de potentiali cumparatori, doar acest fapt, singur, nu asigura succesul. Exista multe francize A"de luxA", care se adreseaza unui grup foarte restrins, de oameni cu bani sau cu o pozitie de conducere foarte inalta, si totusi au filiale in toata lumea, cu sute de unitati deschise si care au un foarte mare succes.

Succesul unei francize depinde mult mai mult de trainig-ul acordat francizatilor, de modul cum acestia implementeaza planurile de afaceri, de marketing, know-how-ul acumulat de la francizor, de ajutorul si asistenta pe care acesta din urma il ofera, etc. decit de nisa de piata careia i se adreseaza afacerea respectiva.

Corina Driga, franchise consultant, IMO Franchising Group

