Cele mai des intilnite greseli la cumpararea unei francize (II)

Cele mai multe greseli care se fac la cumpararea unei francize se produc din cauza informarii neadecvate sau a lipsei complete de informare a potentialului francizat.Cunoaste-ti-va francizorul!

Stiti cu cine stati de vorba? Ati vizitat sediul central al companiei francizoare? Ati stat fata in fata cu cel care va vinde o promisiune A- aceea ca, daca cumparati de la el respectivul know-how, veti avea o afacere de succes? De unde stiti ca francizorul este cine pretinde ca ar fi sau cum va dati seama ca afacerea pe care o conduce este de succes? Am avut surpriza sa constatam ca francizori care, judecind dupa publicitatea pe care si-o faceau, pareau a avea cifre de afaceri de milioane de euro, de fapt, nu aveau nici macar un sediu propriu al companiei.

De asemenea, dupa cum am spus si in articolul precedent, vizitati sau discutati si cu ceilalti francizati ai sai. Verificati care sunt conditiile, discutati despre problemele pe care le intimpina sau le-au intimpinat, solicitati de la acestia informatii referitoare la francizor, la modul cum ii ajuta acesta, ce le ofera, de fapt, dincolo de promisiunile facute, etc. Solicitati francizorului sa va ofere datele de contact ale francizatilor sai, daca nu le are deja facute publice pe un website, intr-o brosura, samd; contactati-i pe francizati si intrebati-i despre absolut orice aspect al afacerii doriti sa aflati. Nu trebuie sa va jenati, la urma urmei este vorba de banii si de timpul pe care dumneavoastra ii veti investi in aceasta afacere. Iar daca puteti, contactati-i si pe acei francizati care au iesit din sistem, au renuntat sau au esuat in incercarea lor. Aflati de ce au iesit din sistem sau cum s-a intimplat de unitatea (sau unitatile) lor a dat faliment. Toate aceste date vor crea o imagine mai clara, de ansamblu, a afacerii in care doriti sa intrati.

Nu va lasati orbiti; sunt multi care se A"indragostescA" de o afacere sau chiar de idee in sine. Dar, dupa cum se spune, dragostea este oarba, deci exista sanse sa treceti cu vederea, sa neglijati anumite aspecte care, in fapt, sa fie semnale ca ceva nu este in regula. Sau poate afacerea este cit se poate de A"curataA" si de succes, dar nu sunteti dumneavoastra persoana potrivita si revenim astfel la primul aspect prezentat: se potriveste aceasta franciza cu felul de a fi al dumneavoastra?

Dar, dupa ce ne-am uitat in A"curteaA" francizorului, trebuie sa vedem si cum stam noi insine. Investitia intr-o franciza nu se reduce doar la bani, ci presupune si timp si efort. A fi francizat nu inseamna a avea program de la 9 dimineata la 5 dupa-masa, ci un orar de lucru prelungit si uneori haotic, precum si stres. De aceea este important ca viitorul francizat sa aiba tot sprijinul familiei sale, ca sa poata face fata.

Un al doilea aspect extrem de important este reprezentat de bani. Repet, viitorul francizat trebuie sa fie foarte sigur ca dispune de sumele necesare dar, si mai important, ca se va putea sustine financiar pe perioada cind nu va produce nimic, ci doar va investi.

Cititi cu atentie!

Cititi cu atentie contractul pe care urmeaza sa il semnati! Cititi cu atentie toate documentele si toate prezentarile care au legatura cu francizorul si cu franciza pe care doriti sa o cumparati! Daca va incurca anumiti termeni tehnici sau juridici, intrebati un specialist. Apelati la un avocat, daca nu sunteti siguri in ce priveste actele pe care trebuie sa le semnati. Apelati chiar la un contabil, daca aveti dubii sau nelamuriri in ce priveste aspectele financiare. Da, un avocat sau un contabil inseamna o alta cheltuiala in plus, dar mai bine asa decit sa va para rau mai tirziu!

Nu porniti de la ideea ca francizorul raspunde de stabilirea detaliilor! Cititi cu atentie documentele pe care vi le propune spre semnare si vedeti daca va convin termenii inscrisi in acele documente. Stabiliti ferm ce responsabilitati revin fiecaruia si limitele acestor responsabilitati. Verificati daca vi se ofera, de exemplu, exclusivitate teritoriala si in ce conditii, sau training, si, de asemenea, in ce conditii, sau pina la ce grad va fi obligat francizorul sa va ofere asistenta si suport.

Corina Driga, franchise consultant, IMO Franchising Group

email: imooffice@gmail.com

Pentru mai multe informatii despre acest subiect, vizitati www.fbb.ro

