Cel mai util sfat legat de investitii, pe care il ignoram din cauza lacomiei

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce sa tii cont cand investesti.Ca o regula a investitiilor: daca ai auzit de la cineva ca o actiune este tocmai buna de investit si reprezinta un castig sigur, atunci este deja prea tarziu pentru tine sa investesti in ea. Nu risti decat sa o cumperi in varf de cotatie si apoi nu vei vedea decat cum se depreciaza.Dar, revenind la sfatul pe care-l ignoram cu totii la inceput, acesta este: "Nu investi niciodata mai mult decat iti permiti sa pierzi!".Suna banal, dar daca stai sa analizezi, mai ales daca esti la inceput pe piata de capital, vei descoperi cat de dureros de adevarat este! La inceput, mirajul castigurilor te va indemna sa investesti tot mai mult, pentru ca, nu-i asa, cu cat bagi mai mult cu atat vei castiga mai mult. Nimic mai fals pentru un investitor novice.Investeste "pe picaturi" si nu te astepta sa castigi de pe o zi pe alta. Castigurile mari se construiesc in timp! CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.