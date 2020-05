BiziLIVE TV produce o noua serie de emisiuni dedicata managerilor si profesionistilor din industria vanzarilor

"Cu ajutorul experientelor directe din emisiune ale publicului si a profesionistilor din domeniu, vom parcurge pasii procesului modern de vanzare si vom afla tehnici dovedite prin care sa ne imbunatatim abilitatile de vanzare si convingere, pentru a deveni vanzatori eficienti.Vom invata cum sa construim relatii cu prospectii, sa ascultam si sa adresam intrebari pentru a afla nevoile acestora si sa finalizam vanzarea", anunta producatorii emisiunii Doza de Vanzari."Oamenilor le place sa cumpere! Nu sa le vinzi! Pe masura ce consumatorul modern invata cum sa respinga vanzarile si sa-si efectueze singur cumparaturile online, metodele si tehnicile de vanzare, fundamentate in decenii de studii, trebuie adaptate la era digitala si perioada de criza pe care o traversam", se mai arata in comunicatul emis de catre producatorii emisiunii.Specialistii care vor participa in emisiune sunt traineri, experti si antreprenori cu o experienta mai mare de 10 ani in domeniul vanzarilor care sunt dispusi sa ofere suport si know how, pentru a sustine comunitatea locala.Expertii care vor participa in seria de emisiuni sunt:| GM Accelera peste 28 de ani de experienta nationala si internationala in marketing, vanzari si dezvoltare comerciala si, Fondator Speakings, unde a antrenat peste 2.000 de speakeri pentru competitie, pentru prezenta executiva sau alte contexte relevante de business si de viata.Esti Antreprenor, Freelancer, Director sau Agent de Vanzari? Afacerile depind de Vanzari si de felul in care te pregatesti si comunici cu potentialii si actualii tai clienti.Oricare ar fi provocarile si obiectivele tale pentru aceasta perioada, inscrie-te si participa in direct la o experienta unica alaturi de specialistii emisiunii, promit realizatorii emisiuniiCei care doresc sa participe si sa fie antrenati, se pot inregistra pe formularul de inregistrare oficial al emisiunii.Mai multe detalii si noutati descoperiti in sectiunea dedicata emisiunii