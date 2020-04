3 solutii romanesti la provocarile Covid-19 primesc suport financiar si mentorat in Future Makers: VecinulTau.ro, Air Up ventilator si Smart Disinfection System

Castigatorul premiului de 10.000 de euro si sustinere in implementare este platforma VecinulTau.ro, care conecteaza voluntarii din proximitate cu persoane care au nevoie de ajutor pentru a face cumparaturile de alimente, de medicamente sau cu plimbarea animalului de companie.Cei care au nevoie, sau rudele acestora, introduc domiciliul persoanei, iar site-ul va genera voluntarii inscrisi pe platforma, pe o raza de 1 km si datele lor de contact.Livrarea, plata si listele de cumparaturi sunt stabilite intre ei, iar site-ul va oferi recomandari clare si vizibile de bune practici in termen de livrare si de securitate sanitara.Modelul a fost deja validat cu cateva sute de voluntari, inscrierea si utilizarea platformei sunt complet gratuite, si premiul ii va ajuta sa se extinda rapid, sa includa mai multe modalitati de ajutor si sa ramana o forma activa de vecinatate si dupa criza.Pentru ca mult mai multe idei au nevoie de sprijin, organizatorii au decis extinderea fondului de premiere cu resurse pentru realizarea unui prototip functional si sustinere din partea expertilor Social Innovation Solutions pentru alte doua solutii:- initiativa locala, din Cluj-Napoca, care dezvolta un ventilator mecanic open-source, usor de construit, care sa poata fi folosit in situatii de urgenta pentru. Echipa este formata din studenti la inginerie aerospatiala, ingineri, medici si alti profesionisti din domeniul sanatatii pentru a colabora la dezvoltarea acestui ventilator.In prezent se lucreaza la prototipul numarul 5, ventilatorul fiind momentan controlat printr-o aplicatie pe telefon, fiind conectat la o retea WiFi, permitand controlul de la distanta. Echipa SIS ii va conecta cu alte echipe din tara care lucreaza in paralel la brevete pentru ventilatoare, pentru un rezultat accelerat., din Craiova, reprezinta dezvoltarea si productia unei porti-tunel care ajuta la dezinfectarea automatizata a persoanelor si a echipamentelor, prin intermediul unor module printate 3D.Aceasta solutie se adreseaza persoanelor juridice, institutiilor publice cu intrari in zone de acces unde este necesara pastrarea unui mediu steril.Ciprian Stanescu, Social Innovation Solutions.In cadrul editiei 3 a Future Makers, Social Innovation Solutions alaturi de Coca-Cola in Romania au decis sa ofere sprijin financiar si de know-how pentru solutii de inovare sociala in contextul Coronavirus, solutii care sa vina in sprijinul comunitatilor prin facilitarea accesului de la distanta la munca, sanatate, educatie, cultura, bunuri si servicii, imbunatatirea relatiei cu autoritatile, protejarea celor afectati sau informarea corecta despre Coronavirus.Initiativa s-a desfasurat in cadrul Future Makers Solutii Coronavirus, parte a programului Future Makers destinat tinerilor antreprenori cu initiative si solutii pentru viitor.Juriul Future Makers Solutii Coronavirus a fost format din:Irina Anghel-Enescu, Managing Director, South Eastern European Private Equity & VC AssociationIonut Bonoiu, Editor-in-chief, Forbes RomaniaGeorge Buhnici, jurnalist & bloggerIoan Iacob, CEO, QualitanceVlad Mixich, European Public Health AllianceSergiu Negut, antreprenorParis Nikolopoulos, Country General Manager, Coca Cola RomaniaAndreea Rosca, jurnalistCiprian Stanescu, Co-Fondator, Social Innovation SolutionsMarius Stefan, CEO, AutonomMihai Toader-Pasti, CEO, EFdeNViorel Urda, Co-Founder, Dendro ITFuture Makers Solutii Coronavirus a fost conceput ca o sectiune adiacenta programului Future Makers, fiind adresata tinerilor intre 18 si 29 de ani sau echipelor care au cel putin 50% din echipa persoane din aceasta categorie de varsta., editia 3, este un program educational complex pentru peste 2000 de tineri antreprenori in cadrul caruia au loc ateliere de antreprenoriat si trenduri de viitor in 25 de orase in perioada martie-mai. Continutul atelierelor este online si poate fi accesat de oricine, pentru a facilita astfel accesul la resurse educationale antreprenoriale. 50 de echipe din toata tara vor fi selectate de juriul competitiei si vor primi 4 luni de incubare, mentorat si conectare internationala.Premiile finale sunt in valoare de 20.000 de euro si prezentarea finala va avea loc in 18 noiembrie, in cadrul Future Summit , cel mai mare eveniment despre trenduri de viitor.Future Makers este finantat de Fundatia Coca-Cola si este organizat de Global Shapers Bucharest Hub, parte a retelei globale de organizatii de tineri a World Economic Forum, si de Social Innovation Solutions , organizatie de sprijin pentru inovare si antreprenoriat social.Parteneri locali ai Future Makers 2020 sunt Raiffeisen Bank si ENEL Romania.