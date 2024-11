Ovidiu Spanu, La Colline: Afacerea cu branzeturi inseamna pasiune si adrenalina

Pentru Ovidiu Spanu, proprietarul fabricii La Colline, afacerea cu lapte de capra este mai mult decat un simplu business: pasiune, hobby, adrenalina, provocare - sunt cuvintele pe care omul de afaceri le foloseste pentru a descrie activitatea lui zilnica.

Daca ar fi sa o ia de la capat, insa, nu ar mai alege afacerile cu branzeturi. "Cred ca as alege ceva mai putin perisabil decat laptele si in acelasi timp cu o valoare adaugata mai mare", a explicat acesta, intr-un interviu acordat Business24.

"Ce ziceti de comertul cu arta, bijuterii, antichitati? Sau de flori... un buchet de trandafiri de 200 de grame poate costa cat 10 litri de lapte sau un kilogram de branza. Ar fi interesant si un parc de distractii sau un hotel", spune Ovidiu Spanu.

Despre business de talie internationala condus de pe dealul Feleacului, unde iarna vin caprioarele in spatele casei, planuri de dezvoltare si branzeturi maturate, cu mucegai, lipicioase si mirositoare pe care putini s-ar incumeta sa le manance, vorbeste Ovidiu Spanu pentru Business24.

Spuneti-ne mai multe despre afacerea dumneavoastra si inceputurile sale.

Am infiintat compania in 2007 dupa ce ne-am mutat la tara, in imediata vecinatate a Clujului. Fiind medici veterinari atat eu, cat si sotia mea si fiind proprietarii unui cabinet veterinar pentru animale mici, am cautat o afacere care poate fi asezata si dezvoltata mai aproape de domiciliul nostru. Am vandut cabinetul veterinar, am mai luat niste credite si am construit fabrica de produse lactate de capra La Colline.

De ce ati ales branza de capra? Ce v-a inspirat pentru acest business?

Acum mai bine de 20 de ani am castigat o bursa de studii in Franta, fiind repartizat la facultatea de Medicina Veterinara din Nantes. In apropiere, pe valea Loirei exista o traditie a cresterii caprelor, a procesarii laptelui in branza de capra si a consumului de produse locale. In mediul in care am ajuns sa lucrez si sa traiesc timp de un an nu a existat manifestare stiintifica sau eveniment monden fara "fromage de chevre".

Acolo am luat primul contact cu fermierii, producatorii si mai ales cu consumatorii de branzeturi fine. Apoi anii au trecut, capra si branza ei s-au raspandit treptat peste tot in lume ajungand sa fie la moda, "trendy" si sa castige tot mai mult loc pe piata.

Pana de curand branzeturile premium de capra se importau in totalitate. Nici acum nu putem spune ca avem concurenta si credem ca ar mai fi destul loc pe piata. In afara de Balcani, spre Europa Centrala, spre Nord sau Est sunt foarte putine capre.

Cat este de usor sa faci un business cu specific frantuzesc, in Romania? Cat de profitabila este afacerea?

Folosim o tehnologie frantuzeasca prin care se obtine o branza fina. In principiu laptele se incheaga lent, in 24 de ore cu foarte putin cheag si la temperatura camerei. Fara o materie prima de calitate si daca nu sunt respecate cu strictete conditiile de igiena, nu iese nimic.

Am ratat multe sarje pana i-am dat de cap. Astazi, dupa sase ani de la debut, totul pare usor si pus la locul lui, dar n-a fost deloc asa. Laptele de capra este foarte perisabil, se acreste foarte repede si putine firme de profil se incumeta sa-l proceseze.

Branzeturile frantuzesti sunt delicate si nu admit greseli de fabricatie sau jumatati de masura in ceea ce priveste curatenia. Neavand un model frantuzesc pe care sa-l aducem si sa-l implementam in Romania am inceput totul de la zero, cu durerile si chinurile ce insotesc orice afacere...

Referitor la profitabilitate, cred ca este comparativa cu cea a oricarei afaceri de nisa. Volumele fiind insa medii, profitul nu este fabulos. Tot ce am castigat pana acum am reinvestit. Fiind o firma mica, tinem cheltuielile administrative foarte jos si externalizam cat putem de mult.

Cat ati investit in aceasta afacere pana acum?

Am inceput cu o investitie de 500.000 Euro in 2007 si de atunci incolo am mai pus inca pe atat. Am marit fabrica, am creat produse si linii de fabricatie noi si am crescut capacitatea de procesare. Ne-am dovedit creativi si motorul nostru principal a fost creativitatea si flexibilitatea.

Tinem mult la calitate, la imaginea brandului nostru, la aspectul si gustul produselor.

Ce planuri aveti pentru urmatorii ani, pentru La Colline?

Am hotarat sa pastram caracterul natural al tuturor produselor noastre: fara conservanti, aditivi, coloranti, arome, agenti de ingrosare si alte chimicale, chiar daca asta inseamna o viata de raft mai scurta si riscul unor pierderi.

Vrem sa facem o ferma proprie langa fabrica, asta pentru a diminua cheltuielile de transport al laptelui si pentru a avea o sursa constanta de materie prima de buna caliatate.

Dorim sa dezvoltam comertul online pentru care gandim produse noi, proaspete, ce nu se preteaza vanzarii prin retail-supermarket cum ar fi ricotta/urda de capra sau distribuirea ca fermieri independenti a laptelui si derivatelor din materie prima nepasteurizata. Tot mai multi oameni vor sa manance o hrana naturala, sanatoasa si proaspata.

Acestia sunt actualii si viitorii nostri clienti. Am observat o preocupare crescanda a parintilor pentru a oferi o hrana sanatoasa copiilor lor. Cei mici sunt tot mai expusi la alergii, cancere, obezitate si alte asemenea boli, iar parintii sunt din ce in ce mai responsabili si ingrijorati de artificializarea alimentatiei copiilor lor.

Ati primit vreo oferta de achizitie pana acum? Daca ati primi, ce ati face?

Nu am primit inca o astfel de oferta. Cei cu care ne sfatuim pe probleme financiare spun ca astfel de oferte vor apare cand vom ajunge la o cifra de afaceri de trei milioane de euro si noi suntem de abia la un milion pe an. Daca pretul ar fi enorm probabil ca am vinde, dar am refuza o oferta la pretul pietei.

Avem inca multe de facut si pentru noi afacerea cu lapte de capra este mai mult decat un simplu business: pasiune, hobby, adrenalina, provocare.

Daca ar fi sa o luati de la inceput in business, ce domeniu ati alege? De ce?

Stiu ca suna frumos sa spun ca as face exact acelasi lucru, dar cred ca as alege ceva mai putin perisabil decat laptele si in acelasi timp cu o valoare adaugata mai mare.

Noi nu avem weekend, sarbatori, zi sau noapte. Laptele te impinge de la spate si orice amanare sau garda lasata jos poate aduce imediat un

knock out.

Ce ziceti de comertul cu arta, bijuterii, antichitati? Sau de flori... un buchet de trandafiri de 200 de grame poate costa cat 10 litri de lapte sau un kilogram de branza. Ar fi interesant si un parc de distractii sau un hotel.

Numele "La Colline" are legatura cu amplasamentul fabricii dumneavoastra pe dealul Felacului? Cum este sa conduci un business, departe de agitatia unui oras mare si poluat?

Fabrica este la poalele dealului, iar casa in care locuim se afla pe culmea Feleacului. Numele vine intr-adevar de la dealul pe care ne ducem traiul si branza frantuzeasca pe care o producem. Se pare ca a fost o alegere inspirata care se bucura de notorietate si pe piata externa.

Dupa o anumita varsta e frumos sa traiesti la tara, iarna ne vin caprioarele in spatele casei si facem aproape zilnic drumetii in imprejurimi.

Ce preferinte aveti dumneavoastra, in materie de branzeturi rafinate?

Mie imi place branza gatita, in combinatie cu fructe de mare, merisoare-cranberries, condimente, stropita obligatoriu cu ulei de masline. Pun branza in orice, de la supa crema pana la salata sau ochiuri.

Sotia mea care este si branzarul sef La Colline prefera branzeturile maturate, cu mucegai, lipicioase si mirositoare pe care putini s-ar incumeta sa le manance.

Cum alegeti sa va relaxati, in weekenduri si vacante?

Ne miscam mult si ne place sa exploram locuri noi. Intre sezoane mergem des la Felix care ne este cel mai aproape de suflet. Vara la mare la noi sau in Turcia, iarna la munte ba aici, ba dincolo, ca majoritatea familiilor de clasa medie din jurul nostru.

