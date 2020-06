Idei de afaceri pe timp de criza: Cand turismul nu mai merge, altceva aduce sute de mii de euro

Este vorba de magazinul online dego.ro - the hobby society , o investitie realizata in perioada starii de urgenta, care aduce alternative placute pentru petrecerea timpului in casa, indiferent de varsta si aptitudini.Platforma contine zeci de variante de picturi pe numere, picturi 3D sau diamond painting, puzzle-uri 3D din lemn si hartie care se realizeaza manual, dupa instructiuni."Suntem marketeri cu experienta de peste 15 ani in diverse domenii de activitate, de la marketingul in politica la e-commerce si la turism, domeniu in care am activat cu precadere in ultimii 7-8 ani", spune Dan Dumitru"Lucram in aceasta formula ca o echipa care se completeaza reciproc, atat in online cat si in offline, si suntem mereu in cautarea unor noi formule de comunicare, atipice, pentru produsele sau serviciiilor pe care le gestionam. Ne place sa spargem sabloane, sa reinventam in fiecare zi".Cei doi marketeri nu s-au lasat intimidati de efectele negative ale pandemiei in industrie, ci au vazut-o ca pe o oportunitate de reinventare."Noi facem parte din categoria fericita a acelor antreprenori care nu s-au lasat dominati de impactul negativ al Covid 19. Am incercat si am gasit metode de a ne reinventa. Practic, acest interval de timp a fost mediul propice pentru munca de 'laborator' si activarea unei noi afaceri, dego.ro, care iata ca a devenit un generator important de venituri, estimand doar pe aceasta linie de activitate peste, pana la finalul anului", spune Elvis Floroiu."Mediul in care activam, turismul, a fost printre cele mai afectate domenii, in special din punctul de vedere al bugetelor de comunicare si marketing, care au scazut cu peste 90%. Cu toate acestea, nevoia de comunicare a companiilor de turism a ramas constanta in aceasta perioada, este drept cu bugete mai mici si in special in mediile care nu presupun investitii majore", completeaza el.Inca din luna ianuarie, de cand au aparut cazurile de coronavirus in afara Romaniei, ei au vazut o scadere a vanzarilor, concomitent cu cresterea eforturilor de marketing si a investitiilor financiare pentru atingerea targetelor."Acest lucru a reprezentat un semnal de alarma si ne-a determinat sa analizam noi oportunitati. Startul pandemiei nu a fost decat acel timp de respiro necesar pentru lansarea magazinului dego.ro si organizarea logistica ce o presupune o astfel de investitie", povesteste Dan Dumitru.dego.ro este un prim proiect de e-commerce, urmeaza si ale investitii de acest tip, orientate catre piete nisate, cu clienti recurenti si pasionati."Ideea a venit intamplator, fiind pasionati de astfel de produse de tip puzzle 3D, origami, picturi pe numere si altele", spune Elvis Floroiu.Practic, ei au identificat niste nevoi specificie in piata din Romania si, prin calitatea produselor si alte elemente de compozitie a preturilor si a termenelor de livrare, au reusit sa impuna inca de la inceput acest brand pe piata din Romania.Desigur, cei doi nu lasa deoparte agentia de marketing la care lucreaza, insa mizeaza pe o crestere considerabila a noului lor magazin online"Dezvoltam in continuare business-ul dego.ro prin marirea si diversificarea produselor pe care le comercializam, integrari cu platforme importante de e-commerce si negocierea unor contracte de distributie si reprezentarea cu principalii furnizori din Europa si Asia. Concomitent, servisam clientii agentiei de marketing de care ne ocupam (Neagentia), in special cei din zona turismului si alte domenii ale economiei", explica Dan Dumitru.Pentru ei, anul 2020 este un an al oportunitatilor in antreprenoriat."Multi dintre marii actori economici, care au fost prost dimensionati inainte de pandemie, in special cu bugete neadecvate sau alte cheltuieli care nu au vizat neaparat consolidarea firmelor lor, cunosc acum mari dificultati de care iata ca se poate profita, in special prin prezenta online.Trebuie gasite si speculate noile oportunitati generate de aceasta criza si datoria noastra de antreprenori este aceea de a genera noi locuri de munca", conchide Elvis Floroiu.