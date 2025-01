Trufia trufelor, intre mit si realitate. Cat este de profitabila afacerea

Romania este una dintre putinele tari europene unde se gasesc toate tipurile de trufe, inclusiv soiul alb, cel mai scump, ce poate depasi 3.000 de euro pe kilogram.

Daca acest lucru este confirmat de specialisti, in jurul diamantelor negre, asa cum mai sunt numite trufele, s-a construit si o serie de mituri care nu au legatura cu realitatea.

Pentru multi antreprenori nefamiliarizati cu subiectul, afacerile cu trufe sunt sinonime cu profitul garantat. In realitate, lucrurile sunt diferite, spune Dan Cautis, directorul general al Trufa.ro si unul dintre membrii Asociatiei Cautatorilor de Trufe din Romania.

Sursa foto: trufa.ro

Acesta recunoaste ca in padurile de foioase din Romania exista toate speciile de trufe comestibile, de la cea mai comuna, supranumita "trufa de vara", pana la cea alba, extrem de rara si pretioasa. Pretul unui kilogram de trufe negre, de cea mai slaba calitate, porneste de la 25 de euro pentru un kilogram si poate ajunge si la 250 de euro, in cazul unei trufe de calitate superioara.

Cele albe pot fi mult mai valoroase si pot fi vandute pentru mai mult de 3.000 de euro pe kilogram, dar numai in cazuri extrem de rare, mentioneaza specialistul. "In functie de calitatea disponibila pe piata mondiala, tariful poate creste sau dimpotriva. Nu exista un pret fix pentru trufe. Totusi, de cativa ani, pretul trufei albe s-a stabilizat in jurul valorii de 1.000-1.500 de euro. Foarte rar trece de 2.000 de euro", explica specialistul.

Ads

Tocmai de la pretul mare porneste si "mirajul" antreprenorilor care fac un calcul simplu si ajung la concluzia ca pot investi sume minime si pot ajunge la profit in scurt timp.

Folosirea cainilor dresati dupa ureche

"S-a format "mafia trufelor", cu oameni care vor sa se imbogateasca peste noapte si pun presiune pe padure. Au aparut comerciantii de caini care, in realitate, nu fac nimic. Poate doar sa distruga habitatul natural", mai spune Cautis.

De altfel, principala problema care se intalneste pe piata locala este absenta unei legislatii. Altfel spus, nu exista nimic care sa ii impiedice pe cei dornici sa se imbogateasca peste noapte sa caute prin paduri si sa afecteze zonele trufiere. Daca nu se iau masuri in timp util, Romania risca sa ajunga ca Italia, Franta sau alte tari unde padurile au fost distruse si, in ciuda incercarilor de replantare, mediul a ramas distrus.

Ads

Antreprenorii amatori nu iau in calcul nici faptul ca o trufa veritabila are nevoie de 8 pana la 10 ani sa se dezvolte. In schimb, investesc sume considerabile de bani, care ajung pana la 10.000 de euro, in "cainii trufari falsi", care nu sunt dresati corespunzator si care fac mai mult rau in padure, scormonind dupa trufe.

Sursa foto: trufehd.ro

Adevaratii caini dresati pentru descoperirea trufelor se gasesc mult mai greu si sunt, in general, dresati de firme si asociatii care incearca sa protejeze ariile trufiere. Specialistii spun ca nu exista o singura rasa de caine potrivita pentru acest scop, asa cum crede publicul nefamiliarizat cu situatia. Intr-adevar, cainele din rasa Lagoto Romagnolo este cel mai cautat, dar la fel de utili pot fi si labradorii sau cei din rasa beagle, cu conditia sa fie pregatiti special.

Italenii si francezii, mari consumatori de trufe romanesti

Ads

Vanatorii profesionisti de trufe exporta cea mai mare parte din cantitatea culeasa catre tari precum Italia, Franta si Germania, exact statele care au avut aceasta resursa, dar au supraexploatat-o. Intr-un an, un vanator de trufe poate avea un profit si de 10.000 de euro, dar se poate confrunta si cu perioade in care sa nu obtina aceasi suma ci dimpotriva.

Trufa ca mirodenie, nu ca bomboana

Pe plan local, cererea ramane redusa, tinand cont de faptul ca romanii nu au "cultura trufelor". Cei mai multi asociaza numele acestei ciuperci cu bomboanele de ciocolata. "In urma cu 10 ani, cand am inceput afacerea, romanii nu stiau ce inseamna trufele si nu stiau care este gustul acestui condiment", spune membrul Asociatiei Cautatorilor de Trufe.

Totusi, cateva restaurante din orasele mari, cum ar fi Bucuresti, Brasov, Timisoara si Iasi, cauta trufe de calitate pe care sa le introduca in meniu. Din punct de vedere culinar, aceasta are nenumarate intrebuintari. De la cele clasice, cum ar fi in sosurile pentru paste sau drept garnitura pentru friptura, pana la cele mai nonconformiste, cum ar fi inghetata.

Ads