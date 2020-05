Investitii in pandemie: Doi marketeri in turism deschid un magazin online pentru pasionatii de DIY si creativitate

Magazinul online dego.ro - the hobby society, o investitie realizata in perioada starii de urgenta, aduce alternative placute pentru petrecerea timpului in casa, indiferent de varsta si aptitudini. Platforma contine zeci de variante de picturi pe numere, picturi 3D sau diamond painting, puzzle-uri 3D din lemn si hartie care se realizeaza manual, dupa instructiuni."Criza ne-a facut sa trecem rapid de la servicii complexe de marketing, consultanta si campanii desfasurate in toate mediile, care acum renasc timid, precum Online, TV, radio, outdoor, la comertul electronic si la dego.ro, o platforma axata pe vanzarea de produse de creativitate, pentru segmentul de varsta 8 - 80 de ani. Ceea ce a inceput initial ca o joaca s-a transformat rapid intr-un business. Urmeaza integrari importante cu platforme de tip marketplace, suntem in cautarea unui nou sediu si am inceput procesele de recrutare de personal" spune Elvis Floroiu, unul dintre initiatori.Adaptata situatiei prin care trecem, platforma a venit din start cu cateva avantaje pentru clienti: durata de expediere redusa, de numai cateva ore, plata online si in rate, pana la sase, fara dobanda, prin carduri de credit emise de cinci banci."Prima saptamana a acestei noi linii de business, Dego, pe care am deschis-o in cadrul Neagentia, ne-a adus comenzi de cinci ori mai mari fata de asteptari, dorinta oamenilor de a realiza o activitate creativa si relaxanta in izolare, de a se bucura, fiind evidenta. Starea de alerta, care a urmat, a crescut constant vanzarile. Cu toate acestea, avantajul major al Dego.ro il constituie insa recurenta acestui segment important de clienti, care apreciaza produsele de calitate si preturile competitive ", precizeaza Dan Dumitru, investitor in dego.roCei doi estimeaza o cifra de afaceri de 200.000 de euro in 2020, prin diversificarea constanta a produselor de pe platforma si extinderea la nivel national a ariei de livrari.In paralel cu noua investitie in Dego.ro, Elvis Floroiu si Dan Dumitru realizeaza prin Neagentia - marketing online si consultanta, campanii de "marketing neaos", pornind de la cele online la cele clasice, pentru toate domeniile si in special in turism, domeniul in care s-au consacrat. Cu pana la 15 ani de experienta in turism, cei doi investitori s-au remarcat in aceasta industrie prin campanii inovatoare care au dus la cresterea vanzarilor.