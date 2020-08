Patru motive pentru a consulta lista firmelor din Bucuresti inainte de incheierea unui parteneriat comercial

Consumul in scadere, somajul in crestere, masurile sanitare luate - o parte dintre acestea reducand sau chiar suspendand activitatea unor afaceri (asa cum sunt cele din zona HORECA sau cea a evenimentelor) - toate acestea sunt provocari pentru mediul de business.In orice perioada de recesiune economica au existat insa afaceri care nu doar au reusit sa supravietuiasca, ci si sa progreseze. Flexibilitatea, adaptabilitatea, intuitia, capacitatea de a vedea solutii si de a veni in intampinarea unui nou tip de client si a unei noi categorii de cereri... sunt doar cateva dintre trasaturile ce ar putea ajuta si firma ta din Bucuresti sa treaca peste aceasta perioada.InfoQuick te ajuta sa verifici rapid firmele cu care vrei sa inchei un parteneriat de afaceri, punandu-ti la dispozitie o platforma online cu lista firmelor din Romania, pe judete, localitati si domeniu de activitate . La o cautare dupa judet, gasesti usor firmele/companiile care te intereseaza si poti verifica pentru acestea: situatii financiare anuale, CIP, ipoteci, informatii de la ANAF, de la Portalul Instantelor de Judecata si de la Registrul Comertului.E important asadar sa iti evaluezi periodic partenerii de afaceri - ai mai jos cinci motive importante pentru a o face:Daca vorbim despre un partener pentru care esti furnizor, aflarea acestuia in incapacitate de plata te va afecta direct si imediat. Afacerea ta depinde de fluxul de numerar pe care il poate genera, iar un partener care nu iti plateste sau nu o face la timp te-ar putea pune in dificultate.Odata ce un raport complet in legatura cu o firma partenera evidentiaza riscul ca aceasta sa intre in incapacitate de plata, vei putea lua masurile necesare pentru ca acest aspect sa nu afecteze si compania ta.Daca vorbim despre parteneriatele de business, increderea reciproca este foarte importanta pentru toate partile implicate. Aceasta se construieste in timp, pe masura ce colaborarea continua fara probleme.In afaceri insa increderea se bazeaza si pe informatiile pe care le putem obtine in legatura cu companiile cu care colaboram. E important sa verifici datele financiare ale firmei cu care lucrezi, mai ales la inceput - dar si periodic sau atunci cand iti pui intrebari in legatura cu soliditatea unui anumit business.Crestem ca si companie atunci cand reusim sa identificam si sa fructificam cele mai bune oportunitati, dar este important si sa avem alaturi parteneri asemenea noua. Monitorizand performantele si pozitia financiara a partenerilor vom sti care sunt cei mai potriviti pentru o colaborare care ar putea, eventual, progresa.Intuitia nu este insa suficienta pentru acest demers. Deciziile noastre trebuie sa se bazeze pe informatii, analize si date financiare verificate. Consultand rapoartele despre firmele din Bucuresti din lista oferita de InfoQuick de exemplu, vei putea avea incredere in deciziile luate cu privire la partenerii tai de afaceri.In general, incercam sa aflam mai multe despre un partener de afaceri existent. Am putea porni insa de la o lista de firme din Bucuresti , de exemplu, pentru a identifica acele firme din domeniul de activitate de care suntem interesati, care sa aiba o situatie financiara buna. Ne dorim asemenea parteneri, asa ca ii putem selecta si, ulterior, contacta pentru o propunere de business.Acceseaza rapoartele InfoQuick pentru a-ti face o imagine bazata pe date si informatii financiare verificate despre firmele din Bucuresti si din intreaga tara! Rapoartele sunt prezentate intr-un format prietenos si sunt accesibile direct online, in platforma InfoQuick.Daca vrei sa testezi serviciile InfoQuick inainte de a achizitiona unul dintre abonamente, ai ocazia sa o faci. Fa-ti un cont pe site si vei primi gratuit un raport SMART in legatura cu firma ta, un furnizor sau orice partener de afaceri.