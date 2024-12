Metode ingenioase pentru cresterea profitului. Cum se reprofileaza companiile

Piraeus Bank Romania face investitii in imobiliare, Cora intra pe piata asigurarilor, iar eMag ofera, de ceva timp, servicii turistice. Fiecare dintre acestia a avut motive diferite cand a decis sa extinda activitatea si in alte domenii, dar precedentul a fost facut, iar exemplul lor ar putea fi urmat.

Dupa ce s-au confruntat cu un numar din ce in ce mai mare de insolvente in domeniul imobiliar, bancile cauta solutii pentru amortizarea pierderilor. Piraeus a gasit o varianta care s-ar putea dovedi, cel putin pe termen scurt, avantajoasa.

Banca elena investeste, prin intermediul diviziei imobiliare Piraeus Real Estate, in finalizarea unui ansamblu rezidential din Brasov. Piraeus a cumparat, in octombrie 2012, activele firmei Gespi Investments cu 10 milioane de euro, asumandu-si rolul de dezvoltator imobiliar pentru a putea recupera o parte din pierderile provocate de dezvoltatorul initial al proiectului, Seasons Residence.

Posta Romana se reprofileaza si devine broker de asigurari

Acesta era client al bancii, dar a intrat in faliment. Rata creditelor neperformante a Piraeus Bank in Romania a crescut in primele noua luni din 2012 pana la 24% fata de 18,1% la sfarsitul anului 2011, in timp ce soldul creditelor s-a mentinut la 3 miliarde de euro, conferind grupului o cota pe piata de profil de 4,3%, potrivit datelor publicate de grupul bancar elen.

Daca reprezentantii bancii au decis sa recupereze din pierderi, implicandu-se in afaceri cu imobiliare, managerii hipermarketului Cora, unul dintre cele mai mari prezente pe piata locala, au stabilit ca trebuie sa extinda gama de servicii oferite publicului.

De putin timp, Cora a devenit cel mai nou jucator pe piata brokerajului de asigurari. In unitatile din Bucuresti si Cluj Napoca pot fi incheiate asigurari de calatorie, de locuinta sau polite RCA. Poti incheia o polita obligatorie PAID (impotriva dezastrelor naturale) sau o polita de asigurare facultativa.

"Dupa cardul de cumparaturi lansat in 2012, acum a venit randul asigurarilor. Vom dezvolta gama de asigurari la Cora si vom extinde programul in celelalte magazine ale retelei", sustin reprezentantii Cora intr-un comunicat.

eMag.ro, cel mai mare magazin online din Romania, a intrat pe piata de servicii turistice, in parteneriat cu Paravion, agentie de turism online, parte din Happy Tour Group. Planurile eMag sunt ambitioase: "Vrem sa avem propriile noastre chartere pentru pachetele speciale eMAG Turism", sustine Bogdan Axinia, directorul eMag Marketplace, divizia prin care eMAG furnizeaza servicii si produse prin intermediul partenerilor sai.

eMAG intra pe piata de turism si tinteste extinderea in regiune

Anul trecut, eMAG.ro a inregistrat o cifra de afaceri de 145 de milioane de euro, putin sub asteptarile managerilor companiei, care mizau pe 150 de milioane de euro. Intrarea in domeniul turismului ar putea reprezenta o revigorare a afacerii pentru cei de la Emag, care tintesc o crestere a veniturilor pana la 180 de milioane de euro.

Serviciile turistice oferite de cel mai mare magazin online din Romania sunt la fel de surprinzatoare precum serviciile de brokeraj oferite de Posta Romana. Compania de stat, presata de pierderi ce au depasit 400 milioane de lei, in ultimii trei ani, cauta noi solutii de redresare. Directorul general al Postei Romane, Ion Smeeianu, se asteapta ca afacerile sa scada si anul acesta, motiv pentru care sunt vizate noi activitati, de brokeraj de asigurari si servicii financiar-bancare sau de telefonie mobila.

"Avem o strategie pentru minimizarea reducerii veniturilor, care se bazeaza pe mentinerea actualilor clienti si pe atragerea de noi clienti. Vrem sa imbunatatim portofoliul de servicii si ne vom indrepta spre zona asigurarilor obligatorii de locuinte. Posta va deveni in scurt timp broker de asigurari si va intermedia, prin capilaritatea retelei, vanzarea acestor polite in zona mic urbana si rurala", a spus Smeeianu.

El a aratat ca Posta intentioneaza sa lanseze servicii financiar-bancare in 2013, in parteneriat cu o banca sau prin intermediul unei banci proprii.

Toate brandurile amintite mai sus opereaza pe piata locala, dar pe plan international cazurile de companii care au decis sa reprofileze o parte din activitate sunt mult mai celebre. De exemplu, constructorul auto german Porsche se reprofileaza spre afacerile cu energie.

Actionarii Porsche au cazut de acord sa schimbe statutul companiei si vor permite holdingului german sa investeasca in materiale destinate industriei auto, in sectorul imobiliar si in tranzactii cu energie. Porsche a avut cel mai mare profit operational din cei 80 de ani de activitate, de peste 2 miliarde euro, datorita vanzarilor ridicate ale SUV-ului Cayenne si sedanului Panamera.

Ferrari, un alt producator auto consacrat, este si producator de ceasuri de lux. Brandul lanseaza pe piata, din 2009, ceasuri in parteneriat cu mai multe firme. In 2009 a colaborat cu Panerai, in anul urmator cu cei de la Cabestan, iar in 2011 a lucrat impreuna cu Hublot. Anul trecut, Ferrari a selectat firma elvetiana Movado pentru a a concepe,a produce si promova o serie de ceasuri de lux. Acestea costa, in general, aproximativ 1.500 de euro si pot fi gasite in magazinele Ferrari.

