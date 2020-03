Afaceri cu viziune: Un antreprenor vinde ochelari si lentile de contact cu ajutorul VR, inca din 2011

Altii, insa, si-au construit afacerile din start, astfel incat contactul uman sa fie redus la minim. Un astfel de exemplu este Alexandru Alecu, antreprenorul care a pus bazele Videt.ro in 2011 din bursa lui de student, pe vremea cand vanzarea ochelarilor online era ceva foarte rar intanit, chiar si in pietele vestice.Astfel, platforma sa de optica e a fost printre primele de acest tip, in Romania., spunea Alexandru Alecu, in urma cu un an, intr-un interviu acordat Business24 Optica ramane accesibila stiind ca sanatatea oculara nu poate astepta, indiferent de contextul in care ne aflam.In aceasta perioada, utilizatorii de ochelari sau lentile de contact pot face achizitiile necesare in online.In ultimele 2 saptamani, Videt a accelerat procesul de imbunatatire al platformei pentru a fi accesibila tuturor clientilor."Vrem sa oferim tuturor celor cu deficiente de vedere acces la dispozitivele optice necesare. Vederea este esentiala pentru a ne continua viata in aceste momente incerte", ne-a comunicat Alexandru Alecu.Pentru ca online-ul a devenit singura optiune de achizitie, livrarile si retururile pentru orice comanda de ochelari de vedere de la Videt vor fi gratuite."Depunem eforturi pentru ca orice comanda de ochelari de vedere cu prescriptie personalizata sa fie fara riscuri", ne-a transmis Alexandru Alecu.In aceasta perioada, pentru toti ochelarii de vedere, chiar si pentru cei cu lentile progresive, de soare cu dioptrii sau fotocromatice, echipa Videt ofera retur gratuit timp de 30 de zile de la primirea comenzii, chiar daca aceste produse au fost realizate pe comanda speciala.Intreaga echipa care se ocupa de productie, impachetare si livrare respecta normele de igiena si functioneaza in parametrii recomandati de Ministerul Sanatatii."Personalul din laborator, dar si colegii din depozit sunt indrumati la cele mai inalte standarde si respecta toate regulile de igiena. Le multumim lor si curierilor, pentru efortul pe care il depun pentru ca toate coletele sa fie livrate", transmite Alexandru Alecu.Pentru ca ne aflam in izolare, optiunea VR este "oglinda din showroom-ul virtual" prin care putem proba orice pereche de rame. Ochelarii preferati sunt vizualizati printr-un try on video care afiseaza live modul in care ochelarii arata pe fata oricaruia dintre noi.Tehnologia disponibila este AR - realitate augmentata - si este folosita de companii celebre precum Snapchat, Instagram sau Facebook. In principiu, suprapune obiecte 3D (ramele dorite) peste imagini reale (fata utilizatorului) astfel incat senzatia devine palpabila."Ne bucuram sa dispunem de aceasta tehnologie in aceasta perioada in care online-ul este singura sursa de probare a ramelor dorite. Asdar, daca stam in fata unui desktop sau pe alte gadgeturi cu sistem de operare Android, putem proba cum ne-ar sta cu orice rama din magazin", spune Alexandru Alecu."In ultimii 2 ani, la nivel de grup, am investit foarte mult in tehnologia necesara pentru a face achizitia online de ochelari cat mai usoara si fara riscuri. Pe langa probarea ramelor online, chiar in aceasta saptamana am lansat si in Romania un instrument online de masurare a distantei pupilare, clientii avand nevoie doar de o camera web sau un smartphone cu camera." a declarat Alexandru Alecu, CEO Videt.Daca nu va amintiti masuratorile pentru ochi si detaliile de pe reteta oftalmologica, Videt va poate ajuta!Intrucat consultatia optometrica este greu accesibila in aceste zile, Videt incurajeaza clientii care au pierdut reteta si au nevoie urgenta de ochelari sa trimita ochelari de vedere vechi pentru a fi analizati si indentificati parametrii necesari pentru o noua pereche.In acest sens, contactati echipa la numarul 031.229.6844 sau via e-mail la contact@videt.ro.Noile rame vor avea lentilele potrivite pentru o vedere perfecta si te vor ajuta sa-ti continui activitatile zilnice fara nicio provocare.In aceasta perioada, Videt a prelungit programul de relatii cu clientii prin telefon la numarul 031.229.6844 si prin email la contact@videt.ro."Ramanem in siguranta prin convorbirile telefonice si in online! Colegii din back office sunt gata sa ofere lamuriri tuturor celor care ne apeleaza." - Alexandru Alecu, CEO Videt.Noul program pentru echipa de customer support este de luni pana vineri in intervalul 9-20, iar sambata de la 10-15.Videt s-a alaturat altor afaceri la nivel mondial in lupta stoparii pandemiei prin donarea a 100 de perechi de ochelari de vedere sau lentile de contact cadrelor medicale aflate in prima linie de lupta impotriva pandemiei."Dorim sa ne alaturam celor care au ales sa doneze si astfel sa venim in ajutorul cadrelor medicale care duc greul in aceste zile. Cautam inca metode prin care sa realizam acest lucru", a transmis Alexandru Alecu.Pentru casi multi dintre noi lucram remote, acest lucru implica expunerea ochilor la un nivel crescut de radiatii emise de display-urile luminoase.Pentru a ne proteja vederea in aceasta perioada in care rezolvam responsabilitatile de la munca in online, oftalmologul Videt ne recomanda sa utlizam lentile speciale pentru protectie PC."Asigurati-va sanatatea ochilor cu lentilele cu filtru de calculator. Tot mai multe persoane se confrunta cu senzatia de arsura a ochilor, vedere incetosata si chiar dureri de cap. Pentru a combate aceste simptome de tensiune oculara, recomand utilizarea unor ochelari cu filtru de calculator care protejeaza vederea in perioada aceasta de expunere crescuta in digital", sustine doamna doctor Cristina Ciuca, medic specialist oftalmolog la optica Videt.