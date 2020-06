Ciorba de pui a la grec - o reteta inventata de greci si preferata de romani

In bucataria romaneasca, ciorba de pui a la grec este un preparat gatit atat de marii chefi bucatari, cat si de gospodinele desavarsite care doresc sa prepare ceva savuros pentru masa de pranz sau pentru o masa festiva familiei.Pentru o ciorba de pui a la grec facuta ca la carte, este nevoie in primul rand de 500 de grame de spate de pui cu piele La Provincia, de doi morcovi medii, o radacina de patrunjel si una de pastarnac, precum si de o jumatate de telina de dimensiuni mari. Este nevoie si de o lingura de ulei, de cateva fire de ceapa verde tocate, de 4 linguri de orez, sare si piper dupa gust.De asemenea, din lista de ingrediente necesare prepararii retetei nu trebuie sa lipseasca smantana, 3 galbenusuri de ou, o jumatate de lamaie sau un lime mic, dar si verdeata: o legatura de patrunje, si una de marar.Pentru ciorba de pui a la grec este nevoie de un timp de preparare de aproximativ 70 de minute. Prima etapa pe care trebuie sa o desfasoare gospodinele este sa spele, sa curete si sa taie cubulete radacinoasele. Se spala si se toaca ceapa verde si verdeata. Se calesc radacinoasele in tigaie cu o lingura de ulei.Spatele cu aripi La Provincia se spala si bucatile se pun la fiert. Se culege spuma formata atunci cand amestecul incepe sa fiarba si se adauga amestecul de zarzavaturi calite, cand supa devine limpede si nu ramane decat grasimea de pui deasupra.Carnea impreuna cu legumele se lasa la fiert jumatate de ora, dupa care se scoate carnea, se lasa la racit, se dezoseaza si se marunteste pentru a fi readaugata in oala cu ciorba.Se spala si se scurge orezul si se adauga in ciorba alaturi de carnea maruntita. Se adauga si o jumatate din amestecul de verdeturi in oala, iar cealalta jumatate se adauga inainte de a stinge focul.Mixul de ou si smantana se freaca bine impreuna cu sucul de lamaie, dar si cu un polonic de ciorba fierbinte. Mixul se toarna in ciorba si se amesteca bine. Se mai lasa ciorba pe foc cateva minute si se serveste calda si proaspata impreuna cu intreaga familie.Cu siguranta masa de Craciun este bogata si incarcata cu preparate din carne de porc si cu dulciuri si preparate traditionale. Printre aceste mancaruri grele, ciorba de pui a la grec se va dovedi o adevarata delicatesa usoara si acceptata de intreaga familie.De asemenea, friptura de porc poate fi inlocuita de friptura de curcan, mult mai usoara si foarte aromata, iar cozonacul sau prajiturile pot fi inlocuite de prajituri cu citrice de sezon.