Scoala de afaceri ASEBUSS ofera consultanta pro bono managerilor si antreprenorilor, in valoare de 100.000 de euro

Identificarea scenariilor de afaceri (Business continuity plan);

Identificarea strategiei de resurse umane si managementul costurilor cu resursele umane (People continuity plan);

Restructurarea portofoliului de produse;

Adaptarea structurii companiei si a structurii de vanzari la situatia actuala;

Coaching pentru echipa de bord/echipa executive;

Participare gratuita la webinarii de managementul afacerii;

Business process re-engineering vs. Business process optimization;

Managementul costurilor in situatii de criza;

Managementul riscurilor si evaluarea impactului financiar;

Management de proiect pentru situatii de criza; kit de organizare interna;

Decizii de business, modele de afaceri, planul de afaceri;

Continuitatea si dezvoltarea afacerii pe timp de criza;

Productivitatea personala, managementul timpului;

Managementul schimbarii;

Managemenul vanzarilor;

Marketing online;

Facilitarea initiativelor de reproiectare a proceselor sau de redefenire a prioritatilor stategice;

Restructurarea companiei.

Astfel, in perioada 1 aprilie-15 mai, fiecare consultant va lucra, in medie, patru ore pe saptamana pentru a raspunde cererilor primite. In majoritatea cazurilor, diagnosticul situatiei, analiza si eventualele solutii vor fi discutate in cadrul unei echipe de specialisti. Valoarea acestei initiative depaseste cu mult 100.000 de euro, raportat la costul orelor de consultanta din piata."Suntem constienti de provocarile si dificultatile pe care le intampina majoritatea companiilor. In mod special cele antreprenoriale au de suferit in aceasta perioada, in care problemele legate de oameni si cele financiare se propaga in lant, afectand clientii, furnizorii, piata de business, in general. Este un moment in care oricine poate sa ajute, trebuie sa o faca, pentru ca, dupa aceasta criza, vom avea cu totii, intr-un fel sau altul, de suferit", a declarat Ovidiu Dimbean-Creta, Rector ASEBUSS.Echipa de consultanti implicata in acest proiect reuneste specialisti cu o experienta bogata in diferite industrii: bancara, telecomunicatii, servicii medicale, publicitate, servicii financiare, vanzari online, servicii juridice etc.Domeniile de consultanta acoperite de practicienii Scolii de Afaceri ASEBUSS si companiei de training Exec-Edu cuprind toate zonele de management si vor putea fi adaptate nevoilor exprimate de companiile interesate. Printre zonele acoperite se numara:Asociatia absolventilor ASEBUSS - Business Club (powered by) ASEBUSS - va organiza, de asemenea, periodic, o serie de evenimente online, in care vor fi discutate subiecte de actualitate si posibile solutii pentru diferite industrii, incepand cu cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Primul eveniment, pe teme de fiscalitate si contabilitate, a avut loc la finalul lunii martie."Actualul context ne pune in situatia de a scrie si rezolva studii de caz in timp real, in echipa, un mod de lucru cu traditie in scoala noastra. Nu exista un moment mai potrivit decat acesta in care sa faci parte din comunitatea ASEBUSS", a completat Bianca Ioan, Director Marketing si Vanzari ASEBUSS.Studentii inscrisi in programele Executive MBA si Entrepreneurial MBA beneficiaza de sprijin si consultanta in cadrul fiecarui proiect individual, pe situatia reala din cadrul companiei in care lucreaza sau pe care o detin. Suplimentar, intreaga echipa de profesori este disponibila pentru suport si consultanta, inclusiv pe probleme cu care se confrunta participantii MBA in activitatea zilnica.Inscrierile pentru proiectele de consultanta se fac pe adresa: emba@asebuss.ro. Informatii suplimentare despre proiect - 0722368602, Bianca Ioan.