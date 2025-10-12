Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru

Fie că ascultă ideile unui angajat, fie că ia în considerare investiția într-un startup, co-fondatorul Virgin Group, Richard Branson, spune că se uită după o calitate esențială la oricine colaborează: abilitatea de a-i inspira pe ceilalți.

„Trebuie să poți inspira oamenii,” le-a spus miliardarul de 75 de ani celor de la CNBC Make It. „Trebuie să îi inspiri să creadă într-o idee și să se implice în viziunea respectivă”.

Chiar și cele mai bune idei au nevoie de o prezentare convingătoare. Capacitatea unei persoane de a-și vinde eficient ideea — suficient pentru a inspira pe ceilalți să creadă la fel de mult în ea — poate face ca meritele respective să iasă în evidență, spune Branson.

Branson primește constant propuneri, mai ales de la antreprenori care doresc sprijin pentru ideile lor mari. (Virgin StartUp, programul său non-profit din Marea Britanie care oferă resurse antreprenorilor aflați la început de drum, a acordat împrumuturi de peste 100 de milioane de lire sterline — adică aproximativ 135,4 milioane de dolari — pentru mii de fondatori, potrivit unui purtător de cuvânt).

Un exemplu foarte cunoscut este Jamie Siminoff, fondatorul companiei de sonerii inteligente Ring.

În 2013, Siminoff a participat cu Ring la emisiunea „Shark Tank” de la ABC și a plecat fără niciun acord. A obținut expunere media, dar era disperat după finanțare: „Nu mai aveam bani la acel moment,” a spus Siminoff în decembrie 2017.

Un invitat la resortul lui Branson din insula Necker i-a pus în contact pe miliardar și pe antreprenorul aflat în dificultate. Branson i-a trimis un e-mail lui Siminoff, inițial doar pentru a comanda câteva sonerii Ring drept cadouri pentru prietenii săi, spune el. În schimb, Siminoff a profitat de ocazie pentru a-i prezenta lui Branson oportunitatea de a participa în runda de finanțare Series B în curs de desfășurare a Ring.

Ads

Produsul în sine nu îl obliga neapărat pe Branson să investească, spune el. Ceea ce l-a convins a fost pasiunea lui Siminoff în descrierea modului în care Ring ar putea să transforme industria securității casnice și convingerea că Siminoff avea „personalitatea necesară pentru a promova și comercializa” Ring.

„Motivul pentru care am intervenit și l-am ajutat pe Siminoff să pună Ring pe picioare a fost el ca individ,” spune Branson. „Avea convingere, personalitate și determinare.”

În final, Branson a co-condus runda de investiții, oferind Ring 28 de milioane de dolari la o evaluare de 60 de milioane de dolari, a anunțat compania în august 2015. Amazon a cumpărat Ring pentru un miliard de dolari în februarie 2018.

Branson a discutat despre abilitatea necesară pentru a vinde o idee mare în timp ce promova un nou proiect numit „Doorbell of Dreams”, lansat marți în SUA. Proiectul invită oamenii să intre în Virgin Hotels New York, în Manhattan, și să înregistreze o prezentare de 60 de secunde a unei idei de afaceri pe o sonerie video. (Soneria nu este prezentată ca fiind produsă de nicio marcă anume.)

Ads

Împreună, Branson și Simon Squibb, fondatorul HelpBnk, selectează prezentările pentru a le arăta urmăritorilor lor de pe rețelele sociale, spune el. În Marea Britanie, unde programul a fost lansat pe 17 iunie, mii de antreprenori au trimis deja propuneri. Squibb recomandă:

„Oamenii trebuie să fie ei înșiși. Nu încerca să fii altcineva decât ceea ce ești.”

În cele mai bune prezentări văzute până acum, antreprenorii nu se prefac că sunt altceva. „Nu e sustenabil să faci asta ... Fii autentic”, subliniază el.

...citeste mai departe despre "Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru" pe Ziare.com

Ads