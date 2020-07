Esti in cautare de corpuri de iluminat pentru living si dormitor? Iata cum se le alegi!

Daca desfasori un proiect complet de design interior si doresti sa fie unul de succes este bine sa ai in vedere corpurile de iluminat potrivite care urmeaza sa le montezi in fiecare dintre incaperi, in special din perspectiva functionala. In aceasta situatie, sursele de lumina alese precum si pozitionarea corecta a acestora vor oferi conditii excelente pentru desfasurarea fiecarei activitati in functie de natura spatiului si destinatia acestuia.Corpurile de iluminat au o influenta decisiva asupra atmosferei din fiecare incapere, motiv pentru care este importanta culoarea si intensitatea luminii, dar si directia din care este difuzata deoarece poate avea influente considerabile asupra starii de spirit. In acest sens, atat lumina naturala, cat si cea difuzata de corpurile de iluminat vor contribui la desfasurarea activitatilor in deplina siguranta si confort. In plus, utilizarea corecta a luminii artificiale va permite crearea anumitor zone separate in camera precum si expunerea deosebita a corpurilor de mobilier si a decoratiunilor interioare.Asadar, fie ca esti designer interior sau esti distribuitor de corpuri de iluminat este important sa sti cum sa alegi le alegi pe cele potrivite, iar specialistii de la vtacsmarthome.ro ti-au pregatit, in urmatoarele randuri, cateva recomandari referitoare la iluminatul camerelor de odihna si relaxare.Acest spatiu este poate cel mai permisiv din punct de vedere al alegerii tipului de corpuri de iluminat si pot fi alese nenumarate modele, insa este recomandat sa le adaptezi pe toate stilului de decorare al livingului.Intr-o prima etapa este bine sa asiguri iluminatul general (tehnic), iar mai apoi sa delimitezi discret anumite zone din camera de zi si sa alegi lumina necesara pentru fiecare in parte.Pentru iluminatul general se folosesc adesea corpuri de iluminat cum ar fi candelabre cu decoratiuni stralucitoare si elegante, lustre LED futuriste sau moderne, scafele cu surse de iluminat ascunse sau se poate alege chiar o plafoniera cu personalitate.Pentru a te asigura ca iluminatul ofera grad ridicat de confort se poate opta pentru corpuri de iluminat cu dimmer (variatoare de tensiune) ce iti permit sa modifici intensitatea luminii in orice moment. Mai mult decat atat, poti opta pentru corpuri de iluminat SMART ce pot fi controlate fie prin telecomanda, fie prin aplicatia instalata pe o tableta sau smartphone sau controlata prin Alexa ori Google Home.Ca un exercitiu de imaginative, daca ai un fotoliu amplasat langa biblioteca si obisnuiesti sa iti petreci timpul citind in liniste, vei avea nevoie de o lumina clara. Astfel, se poate opta pentru un lampadar mai inalt care emite fasciculul luminos in jos sau se poate achizitiona o veioza ce poate fi amplasata fie pe unul dintre rafturile bibliotecii sau pe o masuta langa fotoliu.O alta solutie pentru iluminat discret, dar care poate fi de ajutor pentru iluminarea anumitor elemente decorative poate fio montarea unei aplice LED.Cand doresti sa pui in valoare anumite decoratiuni sau ornamente ale lucrarilor artistice sau a pieselor de mobilier, este recomandat sa achizitionezi corpuri de iluminat pentru iluminat de accent, iar lumina va surprinde exact zona de prezentare. Efectul poate fi chiar mai spectaculos daca sursa de lumina nu este montata aparent.Exceptand activitatile de curatenie, care de regula se desfasoara in timpul zilei si in perioada in care exista lumina naturala, in dormitor sunt desfasurate activitati care nu necesita atentie sporita la detalii. Din acest motiv, una dintre cele mai importante recomandari este sa alegi acele surse de iluminat calde de culoare, de pana in 3.000K. Acestea te vor ajuta sa te odihnesti si sa te relaxezi, datorita faptului ca sunt cu mult mai prietenoase cu ochii comparativ cu lumina rece.In afara de plafoniera sau lustra care asigura un iluminat general, pentru confortul din dormitor poti contribui montand corpuri de iluminat de mici dimensiuni amplasate in puncte-cheie ale spatiului.Unele dintre cele mai des utilizate sunt aplicele folosite pe ambele parti ale patului sau veiozele dispuse pe noptiere. Daca dormitorul cuprinde si o zona dedicata dressingului sau o alta incapere anexa, acestea necesita solutii de iluminat separate. Spre exemplu, in cazul dressing-ului, corpurile de iluminat utilizate adesea sunt spoturile incastrate.Indiferent ca esti home designer, dezvoltator imobiliar, sau distribuitor de corpuri de iluminat in cautare de noi parteneri si doresti sa gasesti sfaturi practice, dar si cele mai potrivite corpuri de iluminat pentru spatiul tau, intra pe site-ul celor de la VtacSmartHome si descopera cele mai bune solutii de proiectare si iluminare!