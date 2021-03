Ce proiecte poti incepe in cadrul proiectului Start-Up Nation?

Cui se adreseaza programul Start-Up Nation?

Potrivit site-ului oficial, programul Start Up-Nation se adreseaza microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii si le ofera acestora servicii complete de consultanta si ajutor in accesarea fondurilor nerambursabile.De asemenea, printre beneficiarii acestui program se numara si I.M.M.-urile care au nevoie de fonduri pentru a-si inlocui utilajele (precum miniexcavatoare sau miniincarcatoare), echipamentele, calculatoarele, mobilierul, s.a.m.d., mai vechi cu unele de generatie mai noua.Suma maxima pe care o poate accesa fiecare beneficiar este de maximum 200.000 de lei, adica aproximativ 40.000 de euro, conform cursului BNR din data de 19.03.2021.Daca iti doresti sa iti deschizi propria afacere, dar inca nu te-ai hotarat in care domeniu ar fi bine sa activezi, atunci te-ai putea ghida dupa recomandarile din randurile urmatoare. Am adunat pentru tine 5 idei de businessuri profitabile in zilele noastre.Atentie, insa: este extrem de important sa crezi in businessul tau si chiar sa ai competentele si cunostintele necesare pentru a aduce plus valoare pe piata. In caz contrar, afacerea risca sa fie sortita esecului.Iata, asadar, 5 idei de afaceri catre care te-ai putea orienta in 2021:Intrucat industria agricola reprezinta dintotdeauna un segment esential de pe piata, de ea depinzand calitatea vietii noastre, deschiderea unui start-up in acest sector se poate dovedi a fi o idee cu adevarat inspirata. Pentru inceput, este important sa stabilesti in care ramura a agriculturii doresti sa activezi: cresterea animalelor, pomicultura, legumicultura.Daca ti-ar placea sa iti deschizi o afacere in domeniul constructiilor, afla ca, pe langa o perspectiva de ansamblu asupra domeniului, vei avea nevoie, inca de la inceput, de utilaje si echipamente care sa te ajute sa iti desfasori activitatea. Vestea buna e ca majoritatea utilajelor sunt eligibile pentru a fi cumparate din fondurile pe care le poti obtine prin programul Start-Up Nation.Domeniul IT este, cu siguranta, unul dintre cele mai profitabile sectoare la nivel national si chiar international, astfel ca deschiderea unui business in aceasta ramura iti poate aduce succes pe termen lung.Deschiderea unei agentii care ofera servicii integrate de marketing sau a unei agentii nisate (o agentie de content marketing, de exemplu) este o optiune pe care merita sa o iei in considerare mai ales daca ai lucrat in acest domeniu sau daca, desi nu ai avut un astfel de job, te pasioneaza ramura si iti place sa inveti tot timpul lucruri noi. Domeniul marketingului (si in special domeniul marketingului online) se bucura de tot mai mult succes intr-o perioada in care o afacere are nevoie de vizibilitate online pentru a ajunge la publicul-tinta.Deoarece traim in secolul vitezei, in care oamenii au tot timpul cate ceva de facut, fie pe plan personal, fie pe plan profesional, curatenia se transforma intr-o sarcina istovitoare, amanata adesea pentru weekend. Multi dintre ei isi doresc sa-si petreaca sfarsitul de saptamana bucurandu-se de binemeritate momente de relaxare, insa, nu de putine ori, sarcina curateniei ii impiedica sa faca acest lucru.In acest context, o firma de curatenie la domiciliu este un proiect care poate da roade.Acestea fiind spuse, a venit timpul sa-ti transformi ideea in realitate si sa-ti duci mica afacere pe culmile succesului!