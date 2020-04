Viziere.ro: De la idee la program national de succes in doar 30 de zile

Programul Viziere.ro a inceput oficial pe data de 18 martie 2020, in Romania, ca urmare a unei simple postari pe Facebook in care i-am invitat pe toti cei care au nevoie de un astfel de dispozitiv sa ne scrie."Am prototipat o viziera de protectie a fetei pentru medici a carei durata de fabricare este foarte mica si din materiale care sunt usor de procurat. Stim ca produsul exista si nu ne dorim sa il reinventam, ci sa ne adresam unei nevoi. Spre deosebire de vizierele comercializate, viziera conceputa de noi va fi gratuita si disponibila in masura posibilitatilor de productie. Dorim sa facem urmatorul pas: sa trimitem viziere acolo unde este nevoie de ele, concret sa le donam in masura in care obtinem sponsorizari.", afirma atunci Mihai Toma, initiatorul ideei.Apoi, au cautat un partener cu renume, strategic, aproape de cadrele medicale si astfel initiativei noastre s-a alaturat Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB)."Ca studenti la medicina, viitori medici, este datoria noastra sa ne implicam si sa sprijinim cadrele medicale si toti actorii din societate care in aceasta perioada muncesc si au nevoie de masuri de protectie impotriva infectiei cu noul coronavirus. Motivatia si energia noastra provin chiar din unul dintre principiile de baza ale profesiei medicale, si anume profilaxia, cuvantul cheie salvator in aceasta perioada. Astfel, am decis sa ne alaturam colegilor de la viziere.ro, aducand laolalta efortul voluntarilor SSMB, initial in procesul de asamblare al vizierelor, cat si constant in procesul de fundraising si atragere de parteneri care sa ne sustina in aceasta initiativa non-profit. Ne bucuram nespus de faptul ca suntem parte a proiectului viziere.ro, ne bucuram de toata mobilizarea pe care am vazut-o in societatea civila si ne bucuram de tot binele si de toata protectia pe care echipa le-a oferit oamenilor din toate partile Romaniei." Rares-Bogdan Baloi, Presedinte SSMBAu primit mii de cereri in doar cateva zile iar initiativa a fost imbratisata rapid de foarte multe organizatii la nivel regional. O parte dintre aceste organizatii sunt astazi centre regionale din reteaua viziere.ro iar o parte au ajustat ideea de baza si au inceput pe cont propriu."De la de la ideea "viziere.ro - viziere gratuite pentru personalul din prima linie impotriva COVID19", totul s-a transformat rapid intr-un program national de succes in doar 30 zile, iar astazi viziere.ro este o comunitate care numara peste 150 de organizatii implicate, 1500 de voluntari, 23 de centre regionale si un centru international (viziere.md)", spune Cristiana Bogateanu, Manager program viziere.ro"Valorile care ne guverneaza sunt: echipa, comunicare, cooperare, mobilizare, empatie, implicare, voluntariat si dorinta de a face diferenta. Am dezvoltat proceduri interne de calitate, raportare si gestionare a resurselor. Ne raportam provocarile, ne ajutam si ne sustinem reciproc. Din aceasta miscare fac parte: makeri, directori de companii, co-fondatori de start-up-uri, oameni de comunicare, manageri de proiect, judecatori, curieri, fundraiseri, studenti, elevi de liceu, operatori CNC, centre de printare 3D, cluburi de robotica etc. Presiunea este enorma insa numai impreuna am reusit sa ajungem aici." Andra Dumitriu, Manager comunicare viziere.ro"Ne-am cunoscut in acest proiect si totusi pana acum, la nivel national, am donat 114.195 viziere catre personalul din prima linie, am ajutat peste 1.052 spitale, CMI si institutii la nivel national si am produs 116.778 viziere. In baza noastra de date mai avem 200.000 cereri de la cadre medicale, ambulantieri, farmacisti, personal DSU sau jandarmi care se afla in prima linie de actiune, iar cifrele cresc zilnic. Si, ne dorim sa le onoram. Raportarea e la nivel national iar cifrele arata implicarea tuturor partenerilor nostri: www.viziere.ro/centre/. Acest proiect este 100% bazat pe un efort comun de voluntariat a peste 1500 de voluntari si peste 150 de organizatii din toate colturile tarii, companii si persoane care au donat la nivel regional. Iar, rezultatele vin imediat atat pe adresa de mail cat si prin mesaje private sau facebook ." Cristiana Bogateanu, Manager program viziere.ro"Cererile sunt din ce in ce mai mari si ne dorim sa ajungem la toti cei care ne-au scris insa facem eforturi uriase. Stim ca vizierele sunt de fapt o nevoie continua, astfel rugam toate cadrele medicale care au primit deja coletele cu viziere gratuite, sa imparta cu colegii sau celelalte sectii. Lista va fi actualizata pe masura ce trimitem. In numar limitat, au fost deja trimise viziere la spitalele si institutiile: https://viziere.ro/spitale/ ", mai spune ea."Visul nostru este sa donam viziere tuturor celor care se afla in prima linie si au completat formularul. Si sa nu ne oprim aici. Am primit multe mesaje inclusiv de la cei care nu lucreaza in domeniul medical, dar care sunt expusi. Am promis ca ne gandim la o solutie si pentru ei.Ne-am dori sa-i ajutam si pe cei care, prin natura muncii lor ajuta altfel si intra in contact cu multi oameni: postasi, curieri, livratori, personal hoteluri carantina, lucratorii din fabrici, furnizori de utilitati smd. Ne dorim sa fim contactati de companiile care au acest obiect principal de activitate", afirma tinerii."Totusi, am aflat ca sunt persoane care s-au folosit de numele Viziere.ro si au distribuit sau chiar au vandut viziere facute de ei, pretinzand ca fac parte din initiativa noastra. Vizierele nu erau facute dupa kit-ul nostru, unele erau chiar nerecomandate, nu erau testate corespunzator, se stricau repede smd. Alte firme au descarcat pur si simplu kit-ul de pe site si au inceput sa le comercializeze. Reamintim faptul ca este interzisa folosirea modelului pus la dispozitie gratuit prin proiect in scopuri comerciale. Noi incercam sa identificam persoanele sau societatile comerciale care fac acest lucru, asadar, facem un apel la comunitate sa aiba grija dar si la institutiile statului sa ia masurile necesare. Centrele care fac parte din acest program sunt exclusiv cele de pe www.viziere.ro", spune Cristiana Bogateanu, Manager Program viziere.roTinerii refuza sa se opreasca si, prin urmare, LANSEAZA UN APEL catre companii sau persoane care vor sa ii sprijine sa mearga mai departe. Pentru intrebari, sugestii, suport proiect, informatii, aparitii mass-media, sponsorizari, sustinere, persoane juridice: contact@viziere.ro.Daca esti in prima linie si ai nevoie de viziera, completeaza formularul de aici: https://forms.gle/crwTsDSN6ZdBSjrw6