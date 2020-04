Solutii romanesti anti-COVID-19 de la absolventii acceleratorului BCR-InnovX

WiseVoice a avut initiativa de a propune Guvernului Romaniei, impreuna cu Observatorul Roman de Sanatate, un proiect in care sa fie folositi asistentii virtuali WiseVoice pentru monitorizarea la distanta a varstnicilor. Proiectul propune monitorizarea prin telefon a urgentelor medicale, a simptomelor declansate de COVID-19, tratamentul bolnavilor cronici si asigurarea asistentei varstnicilor (alimente si medicamente). Proiectul a fost aprobat de catre Ministerul Afacerilor Interne si validat de membri ai Guvernului. WiseVoice asigura pro-bono licentele platformei enterprise pe parcursul derularii proiectului. Modex ofera consultanta software si suport tehnic tuturor ONG-urile implicate in lupta impotriva Coronavirusului si vine in sprijinul celor care acuza atacuri cibernetice, oferind securitatea si integritatea datelor, real time backup. IndexAR ajuta companiile care vor sa-si prezinte virtual produsele sau serviciile si creeaza pentru acestea experiente prin intermediul AR (Realitate Augmentata). Timpul de livrare al acestora este extrem de mic, aproximativ 5 minute, comparativ cu 5 luni, cat dureaza in general un astfel de proiect. Stuffz - fondatorii Stuffz, o platforma de inchiriere de gadget-uri, au creat platforma Necesar Spital, o initiativa gratuita care pune in legatura directa spitalele cu donatorii/furnizorii de echipamente de protectie COVID19. Cum functioneaza: 1. Administratorii spitalelor isi fac un cont si actualizeaza necesarul de echipament de protectie 2. Furnizorii si donatorii intra in contact direct cu administratorii spitalelor si furnizeaza echipamentul de protectie SETRIO recomanda farmaciilor sa incurajeze angajatii sa limiteze contactul cu persoane din exterior si sa utilizeze serviciile de comenzi online de medicamente. Astfel, a creat platforma GOPHARMA - un serviciu gratuit pentru farmacistii din Romania, prin intermediul caruia acestia castiga timp la cautarea produselor esentiale, identifica distribuitorii care au stocuri pentru produsele cautate, castiga timp la plasarea comenzilor de defectura si vizualizeaza rapid promotiile oferite de distribuitori in aceasta perioada. ProductLead ofera gratuit o sedinta de consultanta in Influencer Marketing, prin intermediul careia compania este pusa la curent cu toate demersurile de care influencer marketing are nevoie pentru a rula cu succes. DocProcess sustine companiile ce vor sa-si digitalizeze procesele de business, prin esalonarea costurilor de implementare si prin oferirea de facilitati pentru toti furnizorii noi ce se inroleaza in platforma companiei. SIGTREE a creat o noua platforma care permite digitalizarea procesului de "performance management" pentru santierele in constructie. In aceasta perioada aplicatia va fi gratuita si va include consultanta pentru importarea datelor deja existente in xls. PREPI este platforma oferita gratuit in aceasta perioada liceenilor si prin intermediul careia acestia isi imbunatatesc cunostintele matematice cu ajutorul unui plan personalizat, care-i ghideaza prin bazele materiei. BOX2M ofera companiilor solutii de monitorizare automata, ce elimina nevoia de interactiune umana si reduc semnificativ costurile cu energia si alte utilitati, respectiv costurile de mentenanta preventiva si reactiva. In aceasta perioada, BOX2M ofera un discount de 35% fata de pretul de piata pentru componentele de tip CAPEX (hardware si instalare) necesare implementarii si posibilitatea mutarii bugetului tip CAPEX in costuri recurente, platibile semestrial sau anual. iziBAC este aplicatia gratuita care le pune la dispozitie liceeniilor ce se pregatesc pentru examenul de Bacalaureat peste 3000 de materiale educationale. Acestea le sunt prezentate printr-o metoda moderna si distractiva, care imbina cele mai moderne tehnici de gamificare cu o forma de predare inovativa, bazata pe multimedia content, interactivitate si spirit de comunitate. 3PM este o aplicatie de Blended Learning, ce cuprinde o aplicatie web pentru traineri si o aplicatie mobila pentru cursanti, prin intermediul careia trainerii pot interactiona cu elevii inainte, in timpul si dupa sesiunile de training. In aceasta perioada, aplicatia este oferita gratuit, pentru a putea fi folosita in mod complementar cu traininguri/ seminarii online. iFactor anunta ca echipa lor ramane activa si alaturi de clienti, parteneri si toate IMM- urile din Romania. Platforma si serviciile de factoring raman functionale chiar si in aceasta perioada si incearca sa ajute cat mai multe companii sa pastreze un ritm de business normal. NOTEB este motorul de cautare oferit gratuit, prin care oricine isi poate gasi rapid laptopul de care are nevoie. Acesta este conceput sa recomande cu usurinta modele de la diferiti producatori, oferind fiecarui utilizator optiuni potrivite nevoilor sale.

De la initiative personale sau locale, pana la actiuni in masa ale marilor companii, care au schimbat comportamente, au creat conditii mai bune si au adus resurse vitale supravietuirii intr-o perioada ca aceasta.Suntem obisnuiti sa ne concentram atentia pe partile negative ale situatiei si cu greu ne dam cu un pas in spate, pentru o privire de ansamblu. Dar lucrurile bune se intampla. Si sunt mai aproape de noi decat ne imaginam.Un exemplu este BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, unul dintre putinele care continua programul stabilit la inceputul anului, 100%/integral online, si chiar se extinde.BCR-InnovX si-a marit numarul de startup-uri pe care le accepta in programul de incubare si a prelungit data de inscriere pana pe 30 aprilie, pentru antreprenorii care au solutii tehnologice pentru contextul pandemiei.Tehnologia este un foarte bun agregator de fapte bune, mai ales in contextul actual, lucru dovedit chiar de startup-urile devenite Alumni ai programului BCR-InnovX.Acestea au finalizat in 2019 programul de accelerare, iar anul acesta se numara printre companiile care au venit cu solutii la problemele create de COVID-19.Startup-uri mai mici sau mai mari, cu resurse mai multe sau mai putine, si-au pus la dispozitie produsele si serviciile ca sa-i ajute pe cei care au nevoie.Solutiile propuse de Alumnii BCR-InnovX: