Viitorul afacerilor HoReCa in contextul pandemiei

O afacere care reduce riscurile este mai usor de gestionat, iar simplificarea operatiunilor este primul pas in optimizarea unei afaceri care isi doreste sa supravietuiasca in aceasta perioada. Sunt mai multe beneficii ca urmare a restrangerii optiunilor din meniul oferit: vor scadea cheltuielile prin reducerea listelor de ingrediente, risipa va fi si ea minimizata, iar personalul va putea urma in mod eficient protocoalele de siguranta a alimentelor.Igiena este prioritatea numarul unu a clientilor in acest moment si nu va pierde prea curand teren. Ceea ce inseamna ca este prioritate de top si pentru operatorii din industrie. Protocoale stricte de siguranta, atat in prelucrarea alimentelor, cat si in toate celelalte activitati, igienizarea constanta a zonelor destinate clientilor ar trebui sa intre in rutina zilnica.Totodata, clientii au inceput sa fie mai atenti la ceea ce se numesc "indicatori de igiena". Acesti factori cantaresc foarte mult in evaluarea consumatorilor. Daca baile unui restaurant nu sunt curate sau cosurile de gunoi dau pe-afara, pot semnaliza o atitudine prea relaxata a personalului in privinta igienei, ceea ce ar duce la pierderea clientilor.Pentru a castiga increderea consumatorilor, operatorii HoReCa pot obtine si certificari de igiena de la companii de inspectie autorizate.In materie de eficientizare a costurilor, este cazul si pentru o reevaluare a furnizorilor. Se pot face renegocieri de preturi sau se pot gasi furnizori care sa ofere mai multe servicii intr-un pret mai bun. De exemplu, un furnizor de cafea care sa ofere toate echipamentele, accesoriile, materialele de promovare si produsele complementare necesare, dar si servicii gratuite de service sau training . Fiind un produs esential in orice afacere din zona ospitalitatii, cafeaua nu numai ca trebuie sa existe in meniu, dar trebuie sa respecte si standarde de calitate.Cel putin in viitorul apropiat, comenzile la pachet si livrarile vor fi preferate, asadar este necesar sa se amenajeze o zona speciala de ridicare a comenzilor, preferabil afara, care sa implice contact minim intre personal si client. Parteneriatul cu aplicatii care ofera servicii de livrare este inca o modalitate de a ajunge la consumator, pentru un anumit procent din fiecare comanda.Un pas si mai important ar fi chiar investitia in mijloace prin care clientii pot comanda direct, cum ar fi o aplicatie proprie sau un website. Bineinteles, comenzile se pot lua si telefonic, insa consumatorii s-au obisnuit cu platformele digitale care ocolesc interactiunea umana.Ideal, insa, este de a crea o experienta de a lua masa in oras "contactless": rezervarea, comanda preparatelor, plata, sa poata fi efectuate de pe telefon.Toate discursurile din spatiul public despre imunitate au determinat in consumatori o regandire a alegerilor culinare. Printre modalitatile de a se feri de o eventuala infectare, pe langa masurile consacrate, castiga teren si imunizarea printr-o alimentatie sanatoasa. Astfel, operatorii vor putea sa-si adapteze oferta tinand cont de acest trend.