Un espressor profesional, prima investitie in cadrul unei cafenele selecte

Espressor profesional traditional Electrolux, 4 unitati, fierbator de 21,9 litri

Avand in vedere obiectul de activitate, va puteti gandi ca "oricine stie sa faca o cafea", prin urmare nici achizitionarea unui echipament dedicat, nici maiestria unui barista nu ar fi pe lista de prioritati. Cu toate acestea, exista o diferenta uriasa intre prepararea unei simple cafele, adaugand doar apa fiarta, si arta desavarsirii unui espresso sau a unui cortado.In consecinta, pentru inceput, aveti nevoie de un espressor profesional . Acesta va va garanta in primul rand calitatea produsului final, combinand in mod ideal ingredientele, la temperatura si presiunea corespunzatoare. Mai mult decat atat, insa, un astfel de echipament va putea sustine o cerere oricat de ridicata din partea clientilor, datorita productivitatii sale superioare.Atunci cand vine vorba despre espresso, puteti fi sigur ca bautorii sunt adevarati profesionisti, care vor recunoaste gustul perfect si vor taxa orice abatere de la acesta. Erorile umane pot exista, insa cele ale unui espressor profesional nu, prin urmare acesta este un alt argument in favoarea achizitionarii unui astfel de echipament.Fresco Expert sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania de mai bine de 25 de ani si va pune la dispozitie numeroase modele de espressor profesional. In continuare, va vom prezenta unul dintre cele mai apreciate astfel de echipamente care pot fi achizitionate de la Fresco:Acest model este dotat cu 4 unitati (poate prepara patru cafele in acelasi timp) si are un fierbator cu o capacitate de 21,9 litri. El include 4 cutii de comanda autonome, cu programe separate de dozare automata, dar si numeroase alte functionalitati pe care le vom trece in revista mai jos.Astfel, espressorul Electrolux Professional are un ciclu de curatare automata, iar apa calda si aburul sunt programabile. Mai mult decat atat, linia MIRA prezinta un contur dinamic, cu un design atractiv in linie continua, care include componente din otel inoxidabil, plexiglas, dar si cromate.Pe langa aspect, acest espressor profesional se remarca si prin caracteristici tehnice de exceptie: cutii de comanda autonome pentru controlul comenzilor volumetrice; maner manual Steamglide pentru controlul precis al nivelului de abur orizontal, printr-un cartus ceramic; distribuitor de apa calda cu doua taste de temporizare programabila; distribuitor de abur cu o tasta programabila.Pe langa produsul propriu-zis, Fresco Expert va ofera garantia Base Care inclusa in pret. Aceasta consta in montajul espressorului, 12 luni de piese de schimb si manopera. Mai mult decat atat, puteti opta si pentru garantiile Performance Care (Base Care + o revizie anuala + training utilizare) sau Premium Care (Performance Care + 24 de luni de piese de schimb + SLA 48 de ore), contra cost.Alte modele moderne si inovatoare din oferta Fresco Expert au 1-3 grupuri si sunt dotate cu 1-4 unitati Maestro cu Dosamat sau Steamair.