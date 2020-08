Top 10 idei de cadouri pentru sefi

Ca sa te ajutam in cursa pentru cadoul potrivit pentru seful tau, am intocmit un top 10 al celor mai bune idei.Fie ca este ziua lui de nastere, petrecerea de Craciun sau de Secret Santa, un succes profesional deosebit pentru echipa sa ori alta ocazie speciala, este important sa-ti rezervi cateva momente pentru a gasi modalitatea perfecta sa-i multumesti sefului tau pentru toate clipele in care te-a ajutat: te-a incurajat inaintea unei prezentari, te-a inspirat sa faci o schimbare in cariera, te-a sustinut sa inveti ceva nou, te-a impins de la spate sa-ti atingi obiectivele profesionale.Urmatoarele ideite pot inspira sa gasesti ceva unic pentru el. Indiferent daca alegi ceva practic, ceva mai mult sau mai putin formal, acest cadou ii va demonstra sefului tau cat de mult il apreciezi. In definitiv, acesta este obiectivul nu?Daca preferi sa oferi sefului tau un cadou rafinat si sa-l impresionezi teribil, mizeaza pe acest set cadou Dozator de bauturi Glob Pamantesc cu doua pahare.Seful tau il poate pastra in birou pentru a celebra succesele profesionale cu partenerii sai importanti sau il poate lua acasa pentru a se lauda cu el in fata prietenilor. Are dimensiunile perfecte pentru etajera de la birou ori masa din living. Cantareste 908 grame si are capacitate de 850 ml.Dopul sticlei este gumat, pentru o sigilare fara cusur, iar standul din lemn permite afisarea dozatorului in pozitie oblica. Paharele fac parte din aceeasi poveste, fiind imprimate subtil cu silueta unor continente.Portofelul pentru carduri este noul trend in materie de securitate digitala a cardurilor. Modul in care facem platile s-a schimbat radical, iar portofelele clasice sunt acum depasite.In schimb, un portofel C-Secure cu protectie RFID protejeaza cardurile impotriva furturilor electronice si are un aspect minimal, care il face potrivit pentru omul modern si implicit pentru seful tau.Daca vrei sa-ti surprinzi seful cu un gadget practic, portofelul pentru carduri este cea mai buna alegere.Papusa curioasa este un cadou extrem de amuzant pentru colegii tai si pentru sefi, dar este foarte important sa tii cont de cateva aspecte. Poti sa oferi papusa Voodoo a sefului doar daca ai un sef care gusta glumitele, de care te simti cat de cat apropiat si cu ocazia potrivita.Cea mai buna ocazie pentru a oferi cadou o papusa Voodoo a sefului este Secret Santa sau Elefantul Alb, doua jocuri amuzante care se organizeaza de cativa ani in multe companii si firme, in general pe tematica surprizelor haioase. Papusa masoara 20 x 10 cm si cantareste doar 95 de grame.Pe ea sunt inscriptionate mai multe mesaje amuzante cum ar fi: "Da-mi o marire de salariu", "Cumpara-mi mancarea de pranz", "Apreciaza-ma", "Lasa-ma sa plec mai devreme", "Fii dragut", "Ofera-mi un bonus".Iata un alt cadou formal si deosebit pentru sefi pasionati de obiecte decorative curioase, fizica sau de cucerirea de noi piete pe alte continente. Globul leviteaza deasupra unui disc futurist si se invarte.Este iluminat si arata spectaculos la intuneric. Seful il va putea aseza pe pupitru, in biblioteca sau pe o etajera, pentru a-i impresiona pe toti cei care-i trec pragul in birou.Acest cadou amuzant se potriveste sefilor care lucreaza in companiile de IT, sefilor care se streseaza des si isi ies usor din fire. Este o tasta Enter gigantica, dar la fel de functionala ca cea de la pc.Se conecteaza la PC sau laptop prin USB si are rol antistres (daca este lovita cu pumnul) ori de perna, atunci cand vrei sa-ti odihnesti putin capul si sa te gandesti la noi strategii de vanzari si de atingere a targetelor profesionale.Acest puzzle 3d pentru adulti este cu totul special. Compus din 189 de piese care se asambleaza in circa 3 - 4 ore, puzzle-ul final este o minunatie de motocicleta, cu motor functional, actionat cu o banda din cauciuc care face ca vehiculul sa se deplaseze pe o distanta de 3 metri.Toate instructiunile de asamblare sunt incluse in colet, iar imbinarea pieselor nu necesita adeziv sau scule speciale. Motocicleta puzzle 3d din lemn este cadoul perfect pentru sefii pasionat de motoare, de constructii, decoratiuni deosebite. Acest sefi sunt buni strategi, au rabdare (sau au nevoie de antrenament pentru rabdare) si dau dovada de indemanare.Sahul si vinul bun sunt perfect compatibile cu sefii. De aceea, aceasta caseta Deluxe cu piese de sah si accesorii pentru vin este cadoul ideal pentru multi sefi, preocupati permanent de o strategie organizationala bine pusa la punct si care stiu sa incununeze fiecare victorie si succes cu un pahar de vin bun.Cutia din lemn arata excelent si toate piesele sunt de calitate.Harta care se razuieste si se personalizeaza cu experientele proprii de calatorie poate fi unul din cele mai inspirate cadouri pentru sefi. Seful poate alege sa-si rezerve harta pentru experientele sale sau ale familiei de calatorie in Romania, dar la fel de bine poate alege sa-si afiseze harta pe peretele din birou si sa razuiasca "teritoriile" cucerite (noi sedii, noi piete de desfacere, distibuitori, lanturi de distributie etc).In acest mod, va putea sa aiba o imagine cat mai clara asupra regiunilor catre care si-a intins "tentaculele" brandului.Nu trebuie sa uitam ca sefii sunt oameni, ca depun mult efort in munca pe care o realizeaza si ca au nevoie de pauze din cand in cand. Pentru astfel de pauze sau pentru lucru confortabil la birou, poti sa oferi cadou sefului tau un hamac pentru picioare.Hamacul se instaleaza usor, agatandu-se de lateralele biroului, cu doua clipsuri gumate, delicate cu suprafetele. Se poate regla in doua pozitii, mai sus sau mai jos si este excelent pentru ameliorarea si contracararea durerilor de picioare.Tot in categoria cadourilor de wellbeing includem aceasta pereche de Ochelari Ocular Relax, conceputa pentru masajul ochilor. Ajuta vederea si stimuleaza circulatia sangvina din zona ochilor.Celulele nervoase sunt revitalizate, iar seful tau va fi din nou lapte si miere, dupa o sesiune de circa 5 minute de masaj ocular la el in birou. Porirea si oprirea ochelarilor este tactila, fara butoane sau meniuri complicate.Cu toate ca nu este intotdeauna usor de intalnit, un sef bun poate face o mare diferenta in modul in care abordezi activitatile de munca zilnice si cum cresti profesional.Pentru ca este managerul tau, este important ca supriza pe care o alegi sa pastreze o doza de profesionalism, dar totusi sa poata sa-i transmita mesajul potrivit: ca apreciezi munca sa. 