5 sfaturi pe care orice antreprenor de succes trebuie sa le stie

Iata cateva sfaturi pe care care un antreprenor trebuie sa le stie atunci cand se aventureaza pe drumul spre o afacere de succes.O idee care ti se pare profitabila trebuie sa fie una pe care s-o indragesti, nu doar sa-ti doresti sa obtii profit de pe urma ei. Daca ar fi fost asa, multi oameni de afaceri considerati azi de succes si-ar fi abandonat afacerile dupa un profit considerabil.Cu toate acestea, chiar daca ai o idee care ti se pare viabila si profitabila, trebuie sa decizi daca esti suficient de motivat pentru a o putea sustine pe termen lung.La fel de adevarat este insa ca nu trebuie sa pornesti sau sa sustii pe termen lung afacerea, daca ea nu te implineste financiar.Potrivit statisticilor, aproape 90% dintre afaceri esueaza in mai putin de un an de la lansare. Aceasta inseamna ca motivatia trebuie sa fie in permanenta la cote inalte, ca sa faci fata orelor lungi de munca, situatiilor neprevazute cu care te confrunti sau esecurilor inevitabile ce apar pe parcurs.Poate ca te va ajuta gandul ca daca vei reusi, te vei putea felicita, deoarece vei fi in grupul select al celor mai putin de 10% intreprinzatori adevarati din Romania!Orice afacere are nevoie in permanenta de idei noi pentru a o mentine. Nu trebuie sa subestimezi importanta intalnirilor de afaceri, asa ca nu ezita sa participi la astfel de oportunitati de schimburi de idei, fie ca se desfasoara in cadru restrans, sau este vorba despre prezentari ori seminarii de afaceri.Aceste fluxuri de informatii te ajuta sa inveti permanent lucruri noi si sa simti pulsul industriei in care activezi, sa afli despre ultimele modificari de ordin fiscal, sau sa auzi de la alti oameni de afaceri despre cum gasesc clienti noi ori cum au depasit anumite situatii de criza.Delegarea sarcinilor este una din cele mai importante lucruri pe care le invata un antreprenor de succes. Un manager bun stie ca trebuie sa se inconjoare de oameni pe care se poate baza, ca sa delege unele dintre activitati atunci cand e cazul.Birocratia sau taskurile zilnice iti ocupa mult mai mult timp daca le realizezi separat, fata de ajutorul oferit de un sistem integrat, care realizeaza toate aceste operatiuni. Un sistem viabil pentru planificarea resurselor, pe care sa-l folosesti pentru organizarea si controlul afacerii, te poate ajuta sa economisesti timp si bani.Solutia informatica Pluriva este un astfel de sistem integrat, care te ajuta sa gestionezi cele mai importante fluxuri de lucru ale afacerii tale, pornind de la Management la Contabilitate, Financiar, Achizitii, logistica sau proiecte.In prezent, putine sunt afacerile care pot spune ca n-au nevoie sa fie prezente in mediul online. Lucreaza impreuna cu o echipa de profesionisti ca sa stabilesti identitatea vizuala a brandului, adica logo-ul si site-ul firmei, precum si tot ceea ce tine de o prezentare de impact a afacerii tale.Tot din mediul online poti obtine informatii valoroase despre caracteristicile publicului tinta sau despre competitori. Un website usor de accesat si de folosit, dar si lesne de recunoscut si de retinut te va plasa mult in fata acestora si este o buna modalitate de prezentare a afacerii tale, daca privesti lucrurile in perspectiva si in special daca publicul tau tinta este de varsta tanara.Drumul spre antreprenoriat nu este usor, insa cu o motivatie puternica si constanta te vei putea numara printre oamenii de afaceri de succes din Romania!