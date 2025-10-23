Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"

Economistul Iancu Guda atrage atenția asupra unei creșteri record a înființării de noi afaceri în România, în perioada iunie – august 2025, când s-au înființat 26.122 de SRL-uri, cele mai multe în orice interval de trei luni consecutive de după 1989.

Doar aceste companii au creat peste 20.000 de locuri de muncă, semnal, în opinia economistului.

Guda subliniază că românii reîncep să investească și să pornească afaceri, iar ritmul actual ar putea conduce la peste 150.000 de firme înregistrate până la finalul anului, marcând unul dintre cele mai bune rezultate istorice. Economistul explică că stabilitatea politică, reducerea avantajelor fiscale între formele de organizare și menținerea conformării fiscale au contribuit la această explozie de antreprenoriat.

"Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent în România: în perioada iunie – august s-au înființat cele mai multe noi afaceri (SRL) față de orice alte 3 luni consecutive din istorie de după ‘89: 26.122 firme noi înființate, în creștere cu 64% peste aceeași perioada din anul anterior (când au fost înființate 15.891 firme). Vedeți cifrele din graficul 1 (serie lunară) și 2 (serie cumulată YTD). Maxim istoric”, spune expertul.

Iancu Guda arată de ce e importantă acestă situație pentru economi. „Este extrem de important, deoarece doar aceste companii au creat peste 20.000 locuri de muncă în aceste 3 luni și reflectă gradul de încredere în economie. Știu că ne place să ne plângem și să vedem partea goală a paharului (așa suntem noi românii), dar voi cum interpretați aceste cifre? Am și eu voie să-mi dau cu părerea? Totuși sunt primul care a observat cifrele (nu am văzut pe nimeni să spună asta)”, mai spune el.

Guda și explică și care sunt factorii care au dus la înființarea acestor firme.

„Ce cred eu. În general, în anii trecuți creșterea PFA reflectă o creștere mai lentă sau scădere a numărului de SRL noi înființate (din cauza oportunităților de optimizare fiscală dintre ele). Acum, datorită reducerii avantajelor fiscale între formele de organizare, și mulțumită stabilității politice și păstrării ratingului de țară prin continuarea parcursului proeuropean și evitarea unei recesiuni dure, stabilitatea determină creșterea numărului de SRL cu 5.356 firme (de la 59.142 ian-aug 2024 la 64.498 ian-aug 2025 cu +9% cumulat în primele 8 luni, dar +64% în ultimele trei) în timp ce la PFA avansul este de 9.877 (de la 18.105 ian-aug 2024 - 27.982 ian-aug 2025 +55% ) în condițiile în care numărul locurilor de muncă din sectorul privat nu a scăzut (deci nu este o reorientare către PFA / micro dinspre contractele de muncă, dovadă că încasările la buget din taxarea muncii au crescut cu 12%, dublu față de creșterea salariului mediu brut cu 5.5%, deci este și conformare în plata salariilor pe fondul înăspririi pedepselor de evaziune și muncă la negru)”, detaliază Iancu Guda.

Încredere în economie

Iancu Guda consideră că românii au în continuare încredere în economia națională, deși România nu traversează o perioadă tocmai fastă.

„În total înmatriculările de persoane juridice au crescut cu +20% în primele 8 luni din acest an, cea mai mare creștere absolută și procentuală după 2020. Dacă se va continua în acest ritm până la finalul anului, avem șanse să înregistrăm peste 150.000 pers juridice în 2025, al doilea cel mai bun rezultat după 1989 (doar în 2022 am depășit acest prag cu 156.903) – vezi grafic 3. Într-un cuvânt: încredere în economie (cu bune, cu rele, așa cum este, pe drumul dificil al reformei care se face cu foarte mare rezistență din partea sistemului)”, susține el.

Iancu Guda mai afirmă și că imediat după alegeri, după ce președintele Nicușor Dan a câștigat primul său mandat, mesajul transmis economiei a fost unul foarte bun.

„Eu sunt convins: mulți dintre cei care doreau să se aventureze în junglă antreprenoriatului și-au amânat planurile în perioada ianuarie – aprilie (timp în care înmatriculările de SRL au scăzut cu -16%) din cauza riscului că România să se izoleze economic și să meargă în recesiune dura și faliment în luna mari, dacă se alegea alternativa izolationismului naționalist falimentar. Imediat după luna mai, de cumpăna, vedem în perioada iunie-august o creștere istorică (număr absolut, creștere % și locuri noi de munca etc.) a noilor afaceri. Voi, ce părere aveți? Totuși, sunt cifre fără precedent în ultimii 35 ani… nu cred că este o întâmplare că se întâmplă fix în ultimele 3-4 luni, nu credeți?”, încheie Iancu Guda.

...citeste mai departe despre "Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"" pe Ziare.com

