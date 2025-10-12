S-a schimbat modificarea la Hunedoara. Combinatul siderurgic repornește producția. De unde vine materia primă care readuce oamenii la muncă

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 19:09
S-a schimbat modificarea la Hunedoara. Combinatul siderurgic repornește producția. De unde vine materia primă care readuce oamenii la muncă
Uzina ArcelorMittal din Hunedoara FOTO Facebook /The Beauty of Steel

Angajații combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemați la muncă, începând cu data de 1 noiembrie, în condițiile în care sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oțel adus din Ucraina, a anunțat miercuri, 8 octombrie, președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean.

Până la data de 1 noiembrie, angajații vor fi în șomaj tehnic și vor fi plăți cu 75% din salariu. Schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

'Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oțel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcție de prețul energiei electrice și cel al fierului vechi, se va deschide și oțelăria electrică', a declarat liderul sindical.

Potrivit acestuia, toți cei 470 de angajați ai combinatului din Hunedoara au fost chemați de la serviciu, începând cu data de 1 noiembrie.

'Angajații de la oțelărie vor face mentenanță și pază, iar o parte dintre ei vor lucra în laminor. În funcție de cerere și condițiile de pe piață - prețul energiei, taxe, etc., s-ar putea să se lucreze în campanii de una - două săptămâni', a adăugat președintele Sindicatului Siderurgistul.

Conducerea ArcelorMittal a anunțat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producția la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, motivând prețurile foarte mari la energia electrică și concurența din partea produselor venite din afara UE.

Ulterior, pe 23 septembrie, angajații ArcelorMittal au declanșat un protest spontan în fața Oțelăriei Electrice 2.

În acest context, autoritățile locale și parlamentarii de Hunedoara au solicitat desecretizarea contractului de privatizare semnat cu ArcelorMittal de fosta societate Siderurgica SA Hunedoara.

