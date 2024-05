HUAWEI lansează noi modele de smartwatch-uri. Ce știu sa facă ceasurile inteligente ale producătorului

HUAWEI a lansat recent o serie de produse noi la un eveniment desfășurat în Dubai, inclusiv variante actualizate ale ceasurilor inteligente și dispozitive pentru birou. Printre acestea se numără HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition și o nouă variantă de culoare pentru HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm).

Noul HUAWEI WATCH FIT 3 impresionează cu un ecran AMOLED de 1.82 inch și o luminozitate de 1500 nits, oferind un raport ecran-corp de 77,4%. Acest model este cel mai ușor din gama FIT, cântărind doar 26 de grame și vine echipat cu opțiuni extinse de monitorizare a sănătății și recomandări de exerciții personalizate.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition se distinge prin utilizarea titanului de calitate aerospațială și ceramică nanocristalină, oferind un design inspirat de tehnologia spațială. Acesta este dotat cu un ecran LTPO AMOLED de 1,5 inch și oferă o varietate de funcții pentru sănătate și fitness.

La ce prețuri sunt oferite smartwatch-urile Huawei

Ediția Green a HUAWEI WATCH GT 4 (41mm) aduce un nou suflu designului, oferind utilizatorilor peste 25.000 de opțiuni de personalizare a ecranului ceasului.

HUAWEI WATCH FIT 3 are un preț de vânzare de 769 de lei, în timp ce HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition este disponibil în varianta de culoare Grey și are un preț recomandat de vânzare de 3.299 lei. HUAWEI WATCH GT 4 41mm Green are un preț recomandat de vânzare de 1.199 lei.

Aceste modele sunt deja disponibile în magazinul oficial HUAWEI Store România, cu oferte speciale pentru cumpărătorii care plasează comenzi între 7 și 21 mai 2024. Clienții vor beneficia de căști HUAWEI FreeBuds SE 2 sau FreeBuds 5i gratuite la achiziția selectată, împreună cu o curea suplimentară la achiziționarea HUAWEI WATCH FIT 3.

