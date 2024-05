Videanu va ancheta Hidroelectrica pentru a afla daca a vandut energie sub pretul de cost

Ministerul Economiei, Adriean Videanu, a declarat, marti seara,in exclusivitate la un post de televiziune, ca va declansa o ancheta la Hidroelectrica pentru a vedea daca societatea a vandut energie unor companii sub pretul de cost.



Companii precum ALRO, Energy Holding sau Ehol Distribution au cumparat, in 2008, energie de la Hidroelectrica sub costul unitar actualizat existent de 26 euro/MWh, prevazut in strategia Ministerului Economiei de reorganizare a sectorului energetic. Potrivit declaratiilor, aceste companii au luat energie de la Hidroelectrica la un pret ce variaza intre 21 si 23 euro.

"Nu validez preturile pe care dumneavoastra le-ati spus, Ar fi riscant din partea mea. Daca Hidroelectrica vinde sub pretul de cost are o problema deja. Pe baza informatiilor pe care mi le dati, eu va promit ca maine (miercuri, n.r.) inspectia ministerului sa verifice acest lucru", a fost declaratia afirmat Videanu.

Conform acestuia, prin reorganizarea companiilor din sectorul energetic se va termina cu "baietii destepti".

"Pe viitor, cele doua companii nu vor mai vinde energie ieftina de la Hidro si energie scumpa de la Termo. Se va vinde energie pur si simplu. Nu se va mai vinde energie ieftina de la Hidro. Am terminat-o cu baietii destepti", a mai spus Videanu.

Videanu, a mai declarat ca cele doua companii care vor rezulta ca urmare a restructurarii vor incorpora doar activele performante ale societatilor energetice, iar datoriile istorice vor fi sterse.

"In momentul de fata, CNH a facut o solicitare catre CE pentru stergerea datoriilor. Ceea ce inseamna ca toate datoriile societatilor energetice vor fi sterse. Acele datorii sunt la stat, sunt la furnizori, cine le plateste? Nimeni! Direct, nimeni nu le va mai plati niciodata. Punct. Asta este realitatea economica a Romaniei. Credeti ca mai are rost sa mai plimbam aceste datorii create de penalitati?", a mai spus Adriean Videanu.







