Sase federatii sindicale cer ca salariul minim brut pe economie sa fie de 705 lei

Sase federatii sindicale cer ca salariul minim brut in plata pentru 2010 sa fie la acelasi nivel cu cel al bugetarilor, asa cum este prevazut in legea unica de salarizare, respectiv de 705 lei.

Federatiile fac apel catre Presedintie, Guvern, Parlament si Ministerul Muncii referitor la faptul ca legea unica prevede salariul minim garantat in plata de 705 lei, iar salariul minim pe economie se mentine la 600 lei, fiind discriminare intre sectorul bugetar si cel concurential, informeaza Mediafax.



"Aprobarea legii salarizarii unice care prevede salariul minim garantat in plata in suma de 705 lei/luna si mentinerea pentru anul 2010 a salariului minim pe economie de 600 lei/luna este una dintre cele mai mari discriminari pe care Guvernul o face si care poate duce la cele mai mari convulsii sociale de dupa 1989, cu consecinte economice si sociale ce ar putea adanci criza financiara in care se afla tara", se arata intr-un comunicat semnat de federatiile sindicatelor din industria lemnului, constructii de masini, sticla si ceramica fina, comert, turism si Hidroconstruct din Constructii afiliate la CNSLR-Fratia.

In acest context, federatiile sindicale cer Guvernului aprobarea hotararii privind salariul minim brut garantat in plata pe anul 2010 la acelasi nivel cu al bugetarilor, de 705 lei.

Secretarul de stat din Ministerul Muncii Valentin Mocanu a declarat, in 30 decembrie 2009, ca, desi au fost declansate consultari cu partenerii sociali, salariul minim garantat in plata va ramane la nivelul de 600 de lei, iar valoarea coeficientului I din Legea salarizarii unitare in sistemul bugetar, la 705 lei.

