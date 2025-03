"Presiunea asupra preturilor este una dintre cele mai mari amenintari asupra profiturilor industriei globale de IT in 2010 iar contractele care definesc serviciile furnizate devin din ce in ce mai pretentioase, ceea ce inseamana ca furnizorii trebuie sa se concentreze pe calitatea serviciilor oferite pentru a satisface noile cereri ale pietei", declara exclusiv pentru Forum Invest Isabel Aguilera, unul dintre cei mai influenti 50 de executivi din lume (Fortune) si Director in Board-ul INDRA SISTEMAS SA - una dintre cele mai mari multinationale de IT din Europa si America Latina.

“Multe companii externalizeaza acum procesele si platformele de IT catre parteneri solizi, cu capacitate de a livra platformele respective. Aceste oportunitati ii favorizeaza pe acei furnizori validati, care au capacitatea si expertiza de a administra mari procese de transformare”, spune Isabel Aguilera, fost Managing Director pentru Spania si Portugalia al companiei Google.



Comentand declaratiile Isabelei Aguilera, Mariuca Talpes, unul dintre co-fondatorii Softwin, spune ca, deja din 2008 operatorii de telefonie mobila din Romania (care folosesc intens servicii de externalizare) au trecut la taierea costurilor cu 10-20%, prin reducerea preturilor furnizorilor dar pastrand calitatea, volumul si tipurile serviciilor.

“Acest lucru a pus inca de atunci o presiune foarte mare pe furnizorii de servicii de externalizare, unde in general marja de profit e sub 20%. Restructurarea furnizorilor s-a facut deja in buna masura in trimestrul al patrulea al lui 2008 si a continuat in 2009”, spune Mariuca Talpes.



De asemenea, co-proprietara Softwin spune ca in Romania inca nu s-a ajuns la externalizari foarte complexe, functionand mai degraba externalizarile de nisa (parti din solutia IT, o parte a fluxului de documente etc.).

”In externalizarea de nisa, cei care au avut de castigat in perioada de criza au fost si sunt in continuare cei care au venit cu un model de preturi care e foarte competitiv, cei care au reusit sa isi structureze costurile, procesele in asa fel incat au devenit foarte competitivi ca furnizori. Dupa parerea mea, acest trend, in care costul serviciilor e criteriul nr. 1 de alegere a furnizorului va continua inca 2-3 ani”, comenteaza Mariuca Talpes.



Isabel Aguilera participa anul acesta, pe 7 si 8 aprilie, la cea de-a 5-a editie a Forumului International de leadership feminin “LEADER SHE – The Creative Management of Change”, organizat de Forum Invest la Viena.

Intr-un context in care liderii mondiali afirma nevoia de reconceptualizare a modelelor, Forumul de leadership feminin de la Viena pune pe agenda internationala managementul creativ al schimbarii: cum sa gestionezi si sa controlezi eficient riscurile si provocarile noului context economic, din perspectiva liderilor mondiali – femei.



Anterior pozitiei in managementul INDRA SISTEMAS, Isabel Aguilera a fost presedinte pentru Spania si Portugalia al companiei General Electric si are peste 20 de ani de experienta manageriala in companii precum Compaq, Hewlett Packard, Dell Computer, NH Hoteles.

Aguilera a fost citata de Financial Times drept unul dintre cei mai puternici 25 de executivi europeni si de revista Fortune drept unul dintre cei mai influenti 50 de manageri din lume.

